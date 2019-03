Jeux du Canada: récolte modeste, bilan positif

Même si la récolte de médailles a été plutôt modeste, la chef de mission, Nicole Smith, trace un bilan positif des performances du Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada de Red Deer, qui ont pris fin samedi.

Nos athlètes rentrent au bercail avec un total de neuf médailles.

La fondeuse paranordique Céline Kavanaugh, de Grand-Sault, mérite à elle seule plus du tiers des médailles de la province (avec quatre), en compagnie de son guide Charlotte Toner.

Un seul athlète est parvenu à décrocher l’or, soit le boxeur Isaiah Haya.

Outre les trois médailles d’argent et celle de bronze de Kavanaugh, la province rapporte quatre autres médailles de bronze, soit celles d’Anthony Cormier Losier, Colton Gough, Tyler MaGee et Conor Murray en patinage de vitesse sur courte piste (3000 relais), de Mahée Savoie (judo), Keeley Hussey (judo) et Molly Kane (patinage de vitesse des Olympiques spéciaux, niveau 3).

À Prince George en 2015, le Nouveau-Brunswick avait mis la main sur 13 médailles (3-4-6).

«Les membres d’Équipe Nouveau-Brunswick quittent Red Deer en sachant qu’ils ont fait de leur mieux et ils auront de très beaux souvenirs de leur expérience, mentionne Nicole Smith. Je suis très fière de la performance de nos athlètes et ils sont la fierté de notre province.»

Nos représentants et représentantes ont connu une très bonne dernière journée de compétition, samedi.

L’équipe de curling féminin (formée de Rachel Brewer, Erica Cluff, Ashley Cormier et Deanna MacDonald) a perdu en prolongation face à la Nouvelle-Écosse lors du match pour l’obtention de la médaille de bronze.

En ski cross masculin, Samuel Alexandre Bossé a terminé au sixième rang, alors que son coéquipier Rémi Lévesque a bouclé la compétition au 13e échelon.

Chez les femmes, Chloé Laplante a été la meilleure du Nouveau-Brunswick avec une 26e place. Jolaine Bossé a pour sa part terminé 33e.

L’équipe masculine de ski de fond a terminé au 15e rang lors de l’épreuve du 4X5 km lors de la dernière discipline au menu.

La délégation du Nouveau-Brunswick était formée de 200 athlètes, 65 entraîneurs, gérants et techniciens, ainsi que de 20 membres du personnel de mission.

Les prochains jeux d’hiver de la plus grande manifestation multisport au pays auront lieu à l’Île-du-Prince-Édouard en 2013.