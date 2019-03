Mika Cyr mène les Wildcats au Cap-Breton

Même si John Torchetti parlait d’une mauvaise deuxième période, les Wildcats de Moncton ont sorti le rouleau compresseur face aux Screaming Eagles du Cap-Breton, l’emportant 10 à 3 dimanche après-midi au Centre 200 de Sydney.

L’Acadien Mika Cyr a dirigé l’attaque des gagnants avec un tour du chapeau (ses 23e, 24e et 25e).

Jacob Hudson (10e), Brady Pataki (12e), Charles-Antoine Giguère (14e), Dylan Seitz (14e), Elliot Desnoyers (11e), Jonathan Aspirot (11e) et Adam Capanelli (16e) ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les gagnants (34-20-4-4, 76 points).

Shaun MIller (16e et 17e) et Derek Gentile (14e) ont été les seuls à déjouer le gardien vainqueur, Francis Leclerc.

«Nous sommes allés chercher quelques buts tôt dans le match et on a gardé le pied sur l’accélérateur. Les unités spéciales ont joué un grand rôle dans ce match (Moncton a marqué trois buts en avantage numérique et deux autres à court d’un homme)», raconte l’entraîneur-chef des Wildcats.

«Nous devons maintenant trouver de la constance. Nous avons joué une très mauvaise deuxième période parce qu’on pensait sans doute que ce serait un match facile. On ne marque pas des buts en trichant, ce que nous avons fait pendant 20 minutes.»

Ses joueurs ne pourront certainement pas tricher lors du prochain match, puisque les Screaming Eagles (36-21-1-4, 77 points) font se présenter au Centre Avenir le couteau entre les dents, annonce Torchetti.

«On sait qu’ils vont sortir comme des enragés mercredi soir à Moncton parce qu’ils voudront nous retourner la faveur. On devra rester concentré pour laisser passer la tempête qui s’abattra sur nous dans les cinq ou dix premières minutes du match. Après ça, on devra se mettre au travail», souligne-t-il.

«On doit encore continuer de s’améliorer d’ici aux séries, notamment sur les sorties de zone, les mises en jeu et notre jeu en zone neutre. On veut aller chercher l’avantage de la patinoire pour le premier tour des séries. C’est pour ça qu’on travaille présentement.»