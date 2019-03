Un 15e but et un exploit exceptionnel pour Lukas Cormier

Il y a des moments dans la carrière d’un athlète qui occupent une place privilégiée dans la valise de souvenirs. Dimanche, au Centre Robert-Guertin de Gatineau, Lukas Cormier a disputé l’une de ces rencontres.

Après avoir inscrit le but égalisateur avec seulement 55 secondes à écouler au tableau d’affichage, le jeune arrière des Islanders de Charlottetown a ensuite compté le but victorieux à la 149e seconde de la prolongation dans un gain de 3 à 2.

Pour Cormier et ses coéquipiers, cette victoire est venue mettre un baume sur la défaite crève-coeur subie à la Saint-Valentin contre ces mêmes Olympiques, cette fois-ci au Eastlink Centre. Les Islanders menaient cette partie 3 à 1 quand les visiteurs ont rebondi avec deux buts dans les derniers instants, pour ensuite l’emporter 4 à 3.

«Ils nous avaient fait la même chose il y a quelques semaines et nous leur avons fait le coup à notre tour, révèle Cormier. Ç’a été un match le fun. C’est le fun de revenir de l’arrière et de gagner.»

Le moment de réjouissance ne s’arrête toutefois pas là puisque ses deux buts lui en donnent désormais 15 pour la saison en cours. Le surdoué de Sainte-Marie-de-Kent est seulement le deuxième défenseur âgé de 16 ans en 50 ans d’histoire à atteindre le plateau des 15 buts dans la LHJMQ.

L’autre est Bill Campbell, un ancien porte-couleurs des défunts Juniors de Montréal qui a réussi 20 buts en 72 duels pendant la saison 1980-1981. Campbell a d’ailleurs connu une grande carrière dans la LHJMQ en se forgeant une fiche de 100 buts et 221 passes pour 321 points en 268 parties.

En plus d’être le seul défenseur à avoir marqué 100 buts dans la LHJMQ, il occupe aussi la deuxième place pour les pointeurs en carrière derrière un certain Danny Groulx, que les partisans du Titan d’Acadie-Bathurst ont bien connu pendant la saison 1998-1999. Campbell, donc, en a assez fait pour être intronisé au Temple de la renommée du circuit en 2014.

Lukas Cormier ignorait cette statistique avant que l’auteur de ces lignes ne l’en informe. Et comme à son habitude, il a pris la chose avec beaucoup d’humilité. Manifestement, ça en prend beaucoup pour lui enfler la tête et c’est tant mieux.

Il faut dire que marquer des buts n’a jamais été un problème pour Lukas Cormier. Il a compté plein de buts dans le midget AAA, encore plus dans le bantam AAA et c’était aussi la même chose lorsqu’il jouait pee-wee, atome, novice, etc.

«J’ai toujours aimé compter des buts et contribuer à l’offensive, dit-il. Je choisi cependant mes moments pour le faire, jamais au détriment de mon travail en défensive.»

Lukas Cormier est tellement doué qu’on se demande jusqu’où son talent va le mener. D’autant plus que la saison prochaine, les recruteurs de la Ligue nationale le suivront certainement plus attentivement, lui qui sera éligible au repêchage de 2020.

Lorsqu’on le questionne à ce sujet, Cormier préfère garder son attention sur le moment présent. L’avenir, il y travaille.

«Je préfère me concentrer sur notre fin de saison. Et cet été, j’ai l’intention de m’entraîner fort pour la prochaine saison. Mais sinon, je ne pense pas à ce qui va suivre. Quand la saison a débuté, je ne m’attendais pas à me retrouver à jouer un rôle aussi important dans l’équipe. Bien sûr, plus je gagnais en confiance et plus j’y croyais. Mais j’ai travaillé dur pour y arriver. Et puis, des gars comme Pierre-Olivier Joseph et Hunter Drew m’ont beaucoup aidé à m’intégrer au calibre de jeu. Ils m’ont aussi appris pleins de petits trucs», confie-t-il.

Et qu’en est-il de sa soeur Dominique, qui a bien tiré son épingle du jeu lors des derniers Jeux du Canada?

«Elle a eu un bon tournoi. Ce n’était quand même pas évident à 15 ans de jouer contre des filles de 17 ans», dit-il.

A-t-elle un avenir au sein du programme national.

«Ce serait le fun pour elle, mais comme ça l’est pour moi, elle a encore beaucoup de travail à faire. L’important c’est de se concentrer sur astheur», mentionne Lukas Cormier.

En 57 rencontres, Cormier montre un dossier de 15 buts et 19 passes pour 34 points. Un rendement qui devrait logiquement lui faire une place au sein de l’équipe d’étoiles des recrues, sans oublier qu’il sera sûrement considéré pour le titre de recrue de l’année. Depuis le 5 janvier, le numéro 51 des Islanders a enregistré 11 buts et 10 passes pour 21 points en 26 parties. Pour un défenseur âgé de 16 ans, ce sont là des chiffres très impressionnants.