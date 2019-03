Le retour tant attendu de Mika Cyr

Un peu à l’image de ses Wildcats de Moncton, l’attaquant Mika Cyr a connu un sérieux passage à vide à la fin du règne de Darren Rumble et au début de celui de John Torchetti. L’attaquant acadien n’avait que trois petits buts à sa fiche au cours de ses 15 dernières parties. Mais le barrage a finalement cédé dimanche à Sydney…

Le patineur âgé de 19 ans a réussi son premier tour du chapeau dans la LHJMQ pour atteindre le plateau des 25 buts cette saison.

On a quasiment pu attendre d’ici le soupir de soulagement qu’il a poussé après avoir logé la rondelle dans le but pour la troisième fois.

«Ça fait du bien», avoue le numéro 24 des Wildcats.

«Je me suis dit que le troisième s’en venait. J’ai regardé (Jeremy) McKenna et (Elliot) Desnoyers et je leur ai dit “mon bâton va être sur la glace, je vous attends. Je m’en vais au filet, regardez-moi!”»

Son tour du chapeau a permis à son équipe de démolir les Screaming Eagles du Cap-Breton 10 à 3.

Moncton venait de récolter au moins un point dans un troisième match de suite, après deux défaites en prolongation (contre Victoriaville et Rimouski).

«Après Noël, l’équipe a commencé à gagner moins souvent et ma production a baissé en même temps. Mais je veux retrouver le bon chemin avant d’arriver aux séries», mentionne Mika Cyr.

«Je pensais juste à garder les choses simples sur la glace. C’est normal d’avoir des baisses de régime dans une saison de hockey. Je voulais que l’équipe gagne des parties. Je savais que si on retrouvait le chemin de la victoire, les buts et les points allaient venir avec. C’est ce qui est en train d’arriver.»

Même s’il a l’impression d’avoir traversé le désert, le joueur originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska n’a jamais douté de ses capacités.

«J’ai toujours su que je suis capable de marquer des buts dans cette ligue. Je ne pense pas non plus que je me mettais trop de pression sur les épaules. Ce n’était pas la panique. J’essayais de bien jouer défensivement. Je prends beaucoup de fierté à jouer des deux côtés de la patinoire», souligne celui qui affiche un rendement de 25-36=61 en 60 rencontres en 2018-2019.

«Quand on traverse ce genre de période, il faut continuer de travailler fort et rester positif. Il faut essayer de prendre plus de tirs au but et aller au filet. Parfois, c’est un but un peu chanceux qui nous permet de repartir dans le bon sens.»

Cyr confirme que l’entraîneur John Torchetti n’a placé aucune pression supplémentaire sur lui.

«Il ne s’en est pas mêlé. Il sait que je suis un vétéran et je sais quoi faire sur la glace. Même si je ne marquais pas, je ne jouais pas des mauvaises parties. C’est que ça ne voulait pas rentrer. J’essayais de me concentrer sur d’autres aspects du jeu qui sont importants, comme les mises en jeu et mon travail défensif. J’essayais de contribuer aux succès de l’équipe de d’autres façons.»

Le grand retour de Mika Cyr arrive juste au bon moment, alors que les Wildcats sont dans une lutte à finir avec plusieurs autres formations.

«Je veux aller le plus loin possible dans les séries. On bataille présentement avec plusieurs équipes pour remonter au classement et aller chercher l’avantage de la patinoire au premier tour. Je pense qu’on voit de l’amélioration à chaque match depuis un bout de temps.»

Les Screaming Eagles tenteront de venger leur cinglant échec de dimanche, alors qu’ils seront les visiteurs au Centre Avenir mercredi soir.