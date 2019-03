Marchands: lourdes suspensions pour les frères Bezeau

Une tempête de suspensions a frappé la série entre les Marchands de Shippagan et les Acadiens du Grand Caraquet. Les demi-finalistes de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur seront privés d’excellents éléments pour plusieurs matchs.

Au premier coup d’oeil, la formation de Shippagan semble la plus pénalisée. Elle sera notamment privée des frères Billy et Tommy Bezeau – deux éléments clés de l’équipe – pour un total de neuf matchs.

Billy ne pourra plus jouer de la série, puisque sa peine est de six parties. Il manquerait donc également le premier match de la finale, si les Marchands s’y rendent. Tommy sera à l’écart pour trois rencontres et ne pourra revenir au jeu face au Grand Caraquet que s’il y a un sixième match, le samedi 16 mars.

Yan Plourde (deux matchs) et l’entraîneur Dave Cowan (un match) ont également subi les foudres du circuit présidé par Charles Albert.

Pour leur part, les Acadiens seront privés de Christopher Ferron, de Maxime Landry et de Sébastien Lanteigne pour deux matchs chacun. L’entraîneur Claude Lagacé reçoit aussi une partie.

Le deuxième duel, présenté samedi à Caraquet, a été pimenté de plus de 100 minutes de pénalité. Selon la feuille de match, il restait 2:04 à la deuxième période, avec un pointage égal de 4 à 4, lorsque les échauffourées ont commencé.

Plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant les combats entre les joueurs des deux formations. Certains ont même exprimé leur dégoût devant ces scènes de violence.

Au terme de ces escarmouches, les frères Billy et Tommy Bezeau, des Marchands, ont été expulsés de la rencontre, tout comme leur coéquipier Yan Plourde. Chez les Acadiens, Sébastien Lanteigne, Maxime Landry et Christopher Ferron ont pris le chemin des douches.

Billy Bezeau a écopé d’une pénalité majeure de 5 minutes pour coup de bâton, une pénalité mineure pour rudesse, une extrême inconduite qui engendre une expulsion du match automatique et une inconduite grossière.

Son frère Tommy s’est vu infliger une pénalité de 5 minutes pour s’être battu, un deux minutes additionnels pour avoir été l’instigateur d’un combat, deux extrêmes inconduites et une inconduite grossière.

Plourde a reçu des officiels un cinq minutes pour s’être battu et une extrême inconduite.

Chez les Acadiens, Lanteigne a été puni pour coup de bâton (5 minutes), pour s’être battu (5 minutes) et deux extrêmes inconduites. Landry et Ferron ont encaissé chacun cinq minutes pour bagarre et deux extrêmes inconduites.

La série quatre de sept est égale 1-1 et se poursuivra vendredi, à 20h, au Centre Rhéal Cormier de Shippagan.

L’autre demi-finale oppose les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne aux Alpines de Tracadie. Le deuxième duel sera disputé mercredi soir, à 20h, à Baie-Sainte-Anne. Dimanche, les Navigateurs ont surpris les Alpines 5 à 3 à Tracadie.