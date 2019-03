Deux anciennes Aigles Bleues flottent sur un nuage en Sibérie

Deux anciennes Aigles Bleues sont en train de vivre l’expérience d’une vie en Russie. Katryne Villeneuve et Cassandra Labrie portent fièrement le chandail du Canada à l’occasion des 29e Universiades d’hiver, qui ont présentement lieu à Krasnoïarsk, une ville de plus d’un million d’habitants située en Sibérie occidentale.

La formation canadienne domine depuis le début du tournoi, avec des victoires de 10 à 0 contre la Chine, de 4 à 0 sur le Japon, de 1 à 0 face aux États-Unis et de 8 à 2 sur la Suisse.

Lors de cette dernière rencontre, qui s’est déroulée mercredi matin (heure du Nouveau-Brunswick), Villeneuve a réussi un tour du chapeau.

«Le calibre est vraiment élevé et nous avons reçu une belle oppositions des Américaines, des Russes et des Japonaises. Nous avons une très bonne équipe, axée surtout sur la rapidité. Toutes les filles connaissent bien le système et elles savent quoi faire avec la rondelle», raconte Katryne Villeneuve.

Katryne Villeneuve (26) a réussi un tour du chapeau, mercredi, face à la Suisse. – Gracieuseté

«Le fait que la patinoire est plus grande rend le jeu encore plus rapide.»

L’ancienne numéro 96 du Bleu et Or dit adorer son premier contact avec la Russie.

«Tout le monde est très accueillant ici. On a la chance de parler souvent avec les athlètes des autres pays et c’est vraiment plaisant. On n’a pas vraiment eu la chance de visiter à l’extérieur parce que nous sommes toujours occupés», explique-t-elle.

«Mais on a eu une journée libre mardi et on a été faire un tour dans un centre d’achat dans la ville. Nous avons pris un Uber, mais le chauffeur ne parlait pas du tout anglais. C’était un peu épeurant parce qu’ils ne conduisent pas comme nous, mais on s’est finalement rendu!»

La Franco-Ontarienne a l’impression de vivre un véritable rêve.

«Les Russes sont vraiment gentils. Ils essayent de nous parler, mais on ne comprend jamais. C’est drôle parce qu’ils veulent tous prendre des photos avec nous. Les gens aiment le Canada et ils nous demandent d’échanger nos vêtements avec eux.»

L’arrière Cassandra Labrie flotte également sur un nuage en Sibérie.

«L’expérience des jeux est vraiment incroyable. Le moment le plus spécial pour nous est définitivement de pouvoir enfiler le chandail d’Équipe Canada pour les parties. C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à jouer au hockey à l’âge de 9 ans, pour pouvoir représenter mon pays», indique l’ancienne capitaine des Aigles Bleues.

«Le calibre de jeu varie beaucoup selon les équipes. La Chine et la Suisse n’ont pas un gros programme de hockey, contrairement aux États-Unis ou au Japon. Le jeu est plus rapide dans l’ensemble que dans notre ligue et on doit faire nos jeux plus rapidement. C’est aussi plus physique.»

La formation canadienne disputera sa prochaine rencontre vendredi en affrontant la Russie.