Douce vengeance pour les Screaming Eagles

Les Screaming Eagles du Cap-Breton sont débarqués au Centre Avenir avec la rage au coeur et la fougue dans les patins, mercredi soir. La troupe de Marc-André Dumont voulait à tout prix venger l’humiliant revers de 10 à 3 subi devant ses partisans aux mains des Wildcats de Moncton, dimanche. Le triomphe a été plus modeste, 4 à 3 (en tirs de barrage), mais la vengeance fut tout aussi satisfaisante pour les visiteurs.

Plus important encore, les Screaming Eagles (37-21-1-4, 79 points) ont consolidé leur emprise sur le deuxième rang de la division des Maritimes, deux points devant les Wildcats (34-20-4-5, 77 points).

Après une prolongation enlevante, Egor Sokolov a jeté la consternation dans l’édifice en déjouant Francis Leclerc d’un tir vif lors des duels à un contre un.

Sokolov (30e), Shaun Miller (18e) et Mitchell Balmas (40e) ont réussi les buts des gagnants en temps réglementaire.

Dylan Seitz (15e), Mika Cyr (26e) et Jakob Pelletier (37e) ont riposté pour les perdants.

«Nous n’avons pas eu un bon départ», racontait Jeremy McKenna, après la rencontre.

«Ce fut un match serré qui aurait pu aller d’un bord comme de l’autre. Nous avons été chercher un point et on est content avec ça.»

Mika Cyr parlait aussi d’un gros point de classement.

«On a montré beaucoup de caractère en créant l’égalité en fin de match. Sauf qu’on a commencé un peu en retard», a-t-il souligné.

«On a eu plusieurs chances de gagner en prolongation. J’ai aussi manqué un filet ouvert en première période.»

Dans l’autre vestiaire, le défenseur Wilson Forest parlait d’une belle revanche.

«On a eu une grosse défaite contre eux à Sydney, mais les entraîneurs ont passé leur message cette semaine», a mentionné le futur joueur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

«Le classement est très serré et tous les points sont importants. On veut aller chercher l’avantage de la patinoire en séries. Ce sont souvent les petits détails qui font la différence. On a limité les revirements, ce qui nous avait fait mal dimanche à la maison. On a vu la différence.»

L’entraîneur des Wildcats, John Torchetti, avait mentionné cette semaine que son équipe devrait passer à travers la tempête au cours des 10 premières minutes de jeu et il avait parfaitement raison.

Les visiteurs ont pris d’assaut le filet des Wildcats, dominant 11-1 au chapitre des tirs au but (15-3 après 20 minutes à un certain moment).

Francis Leclerc a finalement cédé devant Egor Sokolov avec cinq minutes à faire à l’ouragan, pardon, à la première période.

Mais un laser dans la lucarne de Jakob Pelletier a permis aux locaux de repartir à zéro dans la dernière minute de jeu.

Les visiteurs ont pris les devants en troisième, mais Dylan Seitz a envoyé les deux équipes faire du temps supplémentaire, alors que le gardien des Wildcats avait été retiré à la faveur d’un sixième attaquant.

Jakob Pelletier et Adam Capanelli ont eu des chances en or de donner la victoire à leur équipe avec des échappées en prolongation, mais Kevin Mandolese a dit non chaque fois.

C’est finalement Egor Sokolov qui a eu le dernier mot en tirs de barrage.