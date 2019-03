Cole Cormier ne regrette pas son année avec les Flyers

Pas mal de monde pensait que l’attaquant Cole Cormier se taillerait un poste avec l’Océanic de Rimouski cet hiver, y compris… Cole Cormier. Mais le patineur acadien reconnaît aujourd’hui que cette saison de plus dans le midget AAA a fait de lui un bien meilleur joueur.

L’athlète né à Dusseldorf, en Allemagne (où son père Derek évoluait au hockey professionnel), a connu toute une saison avec les Flyers de Moncton, comme en témoigne son dossier de 34-33=67 en 32 rencontres.

Le patineur âgé de 17 ans a évidemment remporté le titre des meilleurs buteurs, devant son coéquipier Alexis Dubé (31 buts).

Cormier mène également le bal en séries avec six filets en trois rencontres.

Des chiffres qui indiquent clairement que l’Océanic de Rimouski a pris la bonne décision en le retournant dans le midget AAA pour la campagne 2018-2019.

«Le but était que je revienne dans le midget et que je devienne un vrai joueur de hockey. Je pense que tout s’est bien passé pour moi», raconte le joueur de 5 pieds 9 pouces et de 165 livres en souriant.

«Mon objectif était de tout donner à chaque match et de continuer de progresser dans tous les aspects du jeu. Je pense que j’ai beaucoup amélioré ma vitesse cette année. J’ai aussi plus de patience avec la rondelle et ma vision du jeu est meilleure», ajoute-t-il.

«Je n’étais pas vraiment content de revenir dans le midget au début parce que je voulais vraiment jouer dans la LHJMQ. Mais je pense que c’était le bon choix pour moi et je suis très heureux de l’avoir fait.»

Avec sa présence dans l’alignement, les Flyers semblent se diriger à une deuxième participation consécutive au tournoi de la Coupe Telus (le championnat canadien de hockey midget AAA).

«Tous les joueurs sont très près les uns des autres. On est vraiment chanceux d’avoir autant de talent. On joue ensemble depuis le hockey mineur. Tout le monde a un rôle à jouer dans l’équipe», exprime le numéro 20 des Flyers.

«Personnellement, je pense qu’on a une meilleure équipe que l’an passé. Je pense qu’on a de très bonnes chances d’y retourner cette saison. J’ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer d’ici la fin.»

Et dans quelques mois, Cole Cormier a bien l’intention de devenir un joueur de la LHJMQ à temps plein.

«Je dois avoir un bon été d’entraînement. Je vais être dans le gymnase et sur la glace de quatre à cinq fois par semaine. Je vais patiner avec des gars comme Philippe Myers (Flyers de Philadelphie) et plusieurs autres. Mon but n’est pas seulement de faire l’équipe, mais de contribuer aux succès de l’équipe. Je veux devenir un joueur important.»

L’entraîneur-chef John DeCourcey affiche un grand sourire quand on lui parle de son attaquant vedette.

«Je pense que le plus grand changement dans son jeu, c’est qu’il a beaucoup développé son lancer et sa touche autour du filet adverse. Ce n’est pas un hasard qu’il ait marqué autant de buts cette saison. Chaque fois qu’il pose le patin sur la glace, il veut marquer un but, même si on joue à court d’un homme. Il a maintenant pleinement confiance en ses moyens», explique-t-il.

«Il doit devenir un bon joueur sur 200 pieds et il le sait. Il doit aussi bien jouer dans sa zone que dans le territoire adverse. Dans son cas, je dirais que c’est surtout une question de constance. Il possède tous les outils pour réussir. Le fait de le revoir avec nous cette saison a été une des clés de nos succès.»