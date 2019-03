Les Navigateurs font mentir leurs détracteurs

Sacré Yogi Berra! «Ce n’est pas terminé tant que ce n’est pas terminé», qu’il aimait dire aux journalistes. Sa célèbre citation tient la route, même au hockey senior.

Depuis Noël, pas mal tout le monde, à part quelques illuminés qui disent blanc quand c’est noir et rouge quand c’est bleu, s’entendait pour dire que la grande finale de la Ligue Acadie-Chaleur allait opposer les Alpines de Tracadie et les Marchands de Shippagan.

La différence entre les deux ténors de tête avec les trois autres clubs du circuit était aussi significative qu’un aigle devant une mésange bleue. Et en temps normal, un aigle, ça bouffe en deux trois claquements de bec une mésange bleue. Mais ça, c’est en temps normal.

Les Marchands, qui avaient pourtant pris les devants 1 à 0 dans leur série contre les Acadiens de Caraquet, ont décidé de sortir les bras dans le match suivant et mal leur en pris.

Les frères Bezeau (Billy et Tommy) ont écopé respectivement de six et trois parties, alors que Yan Plourde, lui, en a pris pour deux rencontres. Du côté des Acadiens, Christopher Ferron, Maxime Landry et Sébastien Lanteigne ont reçu des sentences de deux matchs chacun. Les entraîneurs Dave Cowan et Claude Lagacé ont aussi été sanctionnés pour une rencontre.

Sans dénigrer les joueurs des Acadiens, les Marchands sont les grands perdants dans toute cette histoire. La preuve, les deux Bezeau et Plourde ont fourni 80 points, dont 29 buts, en 43 parties combinées, contre 25 petits points en 57 rencontres pour Ferron, Landry et Lanteigne.

Et maintenant que la série est à égalité 1-1, il n’est pas dit que les Acadiens ne profiteront pas de l’occasion pour causer une surprise.

Et les choses sont aussi surprenantes dans l’autre demi-finale, où les surprenants Navigateurs de Baie-Sainte-Anne ont remporté les deux premiers matchs au grand dam des partisans des Alpines. Imaginez, deux défaites c’est déjà le double qu’en saison régulière.

«Nous nous sommes fait surprendre par leur rapidité, affirme le capitaine Martin McGraw. Notre repos de trois semaines n’a pas aidé non plus. Il suffit de revenir avec une série de victoires.»

«Les Navigateurs sont prêts et c’est à nous à nous ajuster à leur système, analyse pour sa part le défenseur Kevin Landry. Une fois que nous nous serons ajustés, nous devrons ensuite imposer notre style et profiter de nos opportunités. Nous avons commencé la série avec peut-être un peu trop de confiance et ç’a paru. Il faut maintenant se présenter comme les Alpines de la saison régulière et tout devrait bien aller.»

Le gardien Charles Austin partage sensiblement la même opinion que ses coéquipiers, mais il croit néanmoins que son équipe a oublié que le hockey pratiqué en séries n’est pas le même qu’en saison ordinaire.

«Les gars semblent avoir oublié ce que ça prend pour gagner en séries, confie-t-il. On a oublié de faire attention aux petits détails et à la discipline, tant au niveau des punitions que dans notre jeu. Les revirements nous ont été fatals dans le dernier match et il faudra changer notre façon de voir les choses. Il faut arrêter de jouer avec finesse et jouer du vrai hockey de séries. Bref, il faut resserrer notre défensive et revenir à la base. Il faut suivre notre plan de match à la lettre et gagner cette partie d’échecs contre les Navigateurs.»

Les troisièmes parties des deux finales se poursuivent vendredi soir au Centre Rhéal-Cormier et au Complexe S.-A.-Dionne.

Les Navigateurs perdent Brett Young

Les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne ont appris une bien mauvaise nouvelle au lendemain de leur victoire de 5 à 2, mercredi soir. Ils ont perdu les services de leur grande vedette Brett Young pour le reste de la série. Et pour une équipe qui n’est pas réputée pour marquer des tonnes de buts, perdre un gars qui totalise 13 buts et 15 points en cinq matchs éliminatoires pourrait être catastrophique.

L’autre vedette offensive des Navigateurs, David Brewer, est le premier à admettre que la blessure de Young fait très mal.

«Ça va être difficile sans Brett considérant qu’il apportait une contribution énorme en offensive depuis le début des séries. C’est clair que tout le monde dans l’équipe, y compris moi-même, devront hausser notre jeu d’un autre cran et obtenir tout de même ce que voulait aussi Brett», affirme Brewer.

Selon Brewer, le succès des Navigateurs reposent sur la volonté de chaque joueur de tout donner sur la glace.

«C’était intimidant de commencer cette série en sachant que l’équipe devant nous n’avait subi qu’une défaite en saison, mais je crois que ç’a fait en sorte que les nous voulions encore plus gagner. Il y a actuellement une belle chimie dans les trios et tout le monde contribue à sa façon. C’est ce qui je crois fait une grande différence», indique-t-il.

«Évidemment, nous savons aussi que les prochaines parties seront les plus importantes pour les deux équipes. Ice sera laquelle des deux qui voudrait travailler le plus pendant 60 minutes. Ça ne prend qu’une minute, parfois quelques secondes, pour changer l’allure d’une partie. Alors c’est important de continuer de travailler comme nous l’avons fait dans les derniers matchs. Je crois que nous pouvons remporter cette série et prouver que les Navigateurs sont capables d’aller jusqu’au bout. Ça va être une bataille difficile, mais nous sommes prêts», ajoute David Brewer.