Les Sea Dogs disent adieu à David Kelly

Les Sea Dogs de Saint-Jean et toute la grande famille de la LHJMQ sont en deuil. L’ancien préposé à l’équipement de l’équipe, David DK Kelly, a perdu sa longue bataille contre le cancer, mercredi soir, à l’âge de 40 ans. Son décès a créé une de choc dans le monde du hockey junior.

«Nous sommes attristés par le décès de notre cher ami et collègue David Kelly», a mentionné le propriétaire de l’équipe, Scott McCain.

«Je peux vous assurer que personne n’a montré plus de courage et de caractère face à l’adversité que DK ne l’a fait au cours des dernières années. Je veux relayer mes plus sincères sympathies à toute sa famille. Il va beaucoup nous manquer», ajoute-t-il.

David Kelly a été responsable de l’équipement des Sea Dogs pendant 13 saisons, au cours desquelles il a remporté trois fois la Coupe du Président et une Coupe Memorial.

Avant de tirer sa révérence en 2017, il était le seul gérant d’équipement dans l’histoire de l’équipe.

En 2018, il a joint le deuxième étage des Sea Dogs à titre de conseiller aux opérations hockey.

Le directeur général et entraîneur-chef de l’équipe, Trevor Georgie, s’est dit dévasté par la nouvelle.

«C’est une journée pénible pour tout le monde, mais je préfère me souvenir de l’inspiration et des souvenirs que DK a laissés derrière lui pour nous tous», souligne-t-il.

«Il nous a enseigné à nous battre, à surmonter les épreuves, à rester positifs et à croire. Mes plus beaux souvenirs de lui, c’est quand on échangeait à propos de nos familles. C’est un homme qui adorait sa famille.»

Avant d’arriver à Saint-Jean, Kelly avait oeuvré avec les Wizards de Waco (Ligue de hockey professionnelle de l’Ouest), avec les Vipers de Milan (Italie) et avec les Bees de Bracknell (Super ligue britannique).

Il avait amorcé sa longue carrière en tant que responsable du vestiaire des visiteurs à l’époque des Flames de Saint-Jean (Ligue américaine de hockey).

Son ancien collègue et ami, Serge Bayo LeBlanc, a exprimé ses sentiments sur sa page Facebook.

«Avant que la maladie ne fasse de lui un héros, c’était un gars passionné par son métier qui voulait toujours s’améliorer. Je me souviens des nombreuses conversations que nous avons eues à ce sujet au fil des ans», explique celui qui est aujourd’hui à l’emploi de l’Université de Moncton.

«Le meilleur souvenir que j’ai de lui, c’est quand les Wildcats ont bataillé avec les Sea Dogs pour l’obtention de la Coupe du Président en 2010. Nous avons travaillé ensemble dans cette série pour nous assurer que tout se passe bien», souligne-t-il.

«Cette série intense s’est jouée sur la glace, pas en coulisses. DK et moi, on était là l’un pour l’autre, peu importe l’issu des parties. J’ai eu la chance de voir mon équipe l’emporter et DK est venu me féliciter. Je lui ai dit que son tour allait aussi venir», écrit LeBlanc.

De nombreux anciens joueurs des Sea Dogs ont aussi exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux.

«Je n’ai jamais vu quelqu’un se battre autant que lui. Je suis triste de te voir partir mon ami. Je vais garder des beaux souvenirs de toi», mentionne Jonathan Huberdeau, des Panthers de la Floride.

«Repose en paix. Tu étais un des meilleurs de ta profession. Tu t’es battu jusqu’à la fin et tu vas nous manquer», souligne Thomas Chabot, des Sénateurs d’Ottawa.

Les Sea Dogs ont observé un moment de silence, jeudi soir, avant le match face au Titan d’Acadie-Bathurst au Harbour Station.