Myers soulagé d’avoir marqué son premier but

«Sean Couturier passe à Claude Giroux, il entre dans la zone des Capitals, laisse la rondelle en retrait pour Philippe Myers, qui lance … et compte!»

C’est sans doute de cette façon que l’immortel René Lecavalier aurait décrit le premier but du joueur acadien dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ce moment magique est survenu avec 12 secondes à jouer en deuxième période du match entre les Flyers de Philadelphie et les Capitals de Washington, mercredi soir au Centre Wells Fargo.

«(Sean) Couturier a fait une belle passe à (Claude) Giroux. Moi, je suivais le jeu. Giroux a fait un très bon jeu et il m’a laissé la rondelle derrière. Il a attiré les deux défenseurs avec lui au filet, ce qui me laissait amplement de temps pour prendre un bon lancer», raconte le joueur originaire de Moncton.

La rondelle a heurté le poteau, avant de terminer sa course dans le fond du filet, derrière le gardien Braden Holtby.

«Ça m’enlève un peu de poids sur les épaules. Je commençais à y penser un peu à marquer ce premier but. C’est bon pour la confiance.»

Le seul bémol à ce grand moment, c’est le fait qu’il est survenu alors que les Flyers perdaient 5 à 0.

«Ça nous a remis un peu dans le match, mais on n’a pas pu compléter le retour. Je suis content d’avoir marqué, mais c’est dommage qu’on ait perdu le match (5 à 3)», ajoute le numéro 61.

«Je rêve à ce moment depuis que je suis jeune. Je suis content d’avoir vu la rondelle entrer dans le filet. C’est un bel accomplissement. Maintenant, je peux me concentrer sur mon jeu. Je n’ai plus besoin de penser à ça. Je dois maintenant juste continuer à bien jouer», mentionne le défenseur de 6 pieds 5 pouces et de 205 livres.

«C’est certain que je vais m’en rappeler toute ma vie, mais je dois mettre ça derrière moi et mettre l’accent sur le présent.»

Après huit rencontres dans le circuit Bettman, Myers présente un dossier de 1-1=2 et une efficacité de +2.

«Je pense que ça va vraiment bien depuis que je suis ici. J’essaie juste de ne pas trop en faire, mais quand l’occasion se présente, je saute dans le jeu. J’essaie de m’impliquer offensivement.»

L’Acadien se dit honoré de revêtir le même chandail que Bernard Parent, Bobby Clarke, Eric Lindros, Reggie Leach ou Mark Howe.

«Je suis reconnaissant d’avoir la chance de vivre mon rêve. C’est un privilège de porter ce gilet-là et je veux apporter le même effort chaque soir. On doit se préparer quelques jours en avance. On doit bien manger, bien dormir et bien s’entraîner. À cet égard, je pense que mes deux années dans la Ligue américaine m’ont vraiment aidé à m’adapter», souligne-t-il.

«Je suis content de la façon dont les choses se passent jusqu’à maintenant et je veux juste continuer à bâtir là-dessus. Je me sens de plus en plus confortable à chaque match. J’étais vraiment stressé pour mon premier match, mais pour le deuxième à Montréal, tout s’est bien passé. Je jouais avec beaucoup plus de confiance.»

Philippe Myers n’a obtenu aucune garantie des Flyers quant à son avenir immédiat, mais le partenaire de Shane Gostisbehere à la ligne bleue est présentement utilisé plus d’une quinzaine de minutes par match.

Un signe qu’il a toute la confiance de la direction de l’équipe.