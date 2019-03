Les Canadiens de Montréal s’inclinent 5-2 devant les Sharks

Antti Niemi n’a pas été en mesure de faire oublier les mauvais souvenirs de sa dernière sortie, alors que les Sharks de San Jose ont profité de sa générosité pour vaincre le Canadien 5-2, jeudi.

Deux jours après avoir gagné son pari en remplaçant Jesperi Kotkaniemi par Jordan Weal dans sa formation, l’entraîneur Claude Julien n’a pas eu autant de succès en se tournant vers Niemi. Weal avait inscrit le but vainqueur dans un gain de 3-1 face aux Kings de Los Angeles, mardi. Cette fois, Niemi a accordé quatre buts sur 24 lancers, minant les efforts de ses coéquipiers, qui ont été plus dynamiques que leurs rivaux.

Puisque les Blue Jackets de Columbus ont perdu 3-0 face aux Penguins de Pittsburgh, le Canadien a conservé son emprise sur le deuxième laissez-passer supplémentaire donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est. Le Canadien a deux points de plus au compteur que les Blue Jackets, qui ont toutefois un match en main.

Niemi en était à un premier départ depuis celui du 17 février contre les Panthers de la Floride, alors qu’il avait été chassé de la rencontre après avoir concédé trois buts sur neuf tirs en première période. Carey Price avait donc participé aux 15 derniers matchs du Tricolore et Julien avait jugé nécessaire de lui offrir une soirée de congé.

Le gardien finlandais a mal paru sur les deux buts des Sharks en première période. Tomas Hertl, sur une remise à partir de l’arrière du filet, et Marcus Sorensen, grâce à un tir qui s’est faufilé à travers l’équipement de Niemi, ont donné les devants aux locaux.

Niemi a joué de malchance sur le but de Joe Thornton en deuxième période et n’a pas été en mesure de réparer une gaffe de Nate Thompson en cédant devant Timo Meier lors du dernier tiers.

Le gardien finlandais a donc encaissé un quatrième revers d’affilée (0-3-1) depuis sa performance de 52 arrêts face aux Panthers, le 15 janvier dernier.

Artturi Lehkonen et Andrew Shaw ont généré l’offensive du Canadien (36-25-7), qui a encaissé un 12e revers de suite à San Jose (0-10-2). Sa dernière victoire dans le nord de la Californie remonte au 23 novembre 1999.

Lehkonen a réduit l’écart à 2-1 avec 2:04 à faire au premier vingt, quand sa remise vers Dale Weise a plutôt dévié contre l’intérieur de la jambière gauche du gardien Martin Jones avant de franchir la ligne des buts. Lehkonen mettait ainsi fin à une disette de 29 matchs sans toucher la cible. Son dernier but remontait au 28 décembre, face aux Panthers.

Le Canadien a dicté le jeu pendant la majorité de la rencontre et il n’a pas baissé les bras après que Thornton eut redonné une avance de deux buts aux Sharks en deuxième période. Shaw a été crédité de son 17e but de la saison avec 4:42 à faire au deuxième vingt, quand un tir sur réception raté par Paul Byron l’a touché avant de terminer sa course dans le fond du filet.

Le but de Meier après 6:08 de jeu en troisième a toutefois porté un dur coup au Canadien.

Jones a réalisé 37 arrêts devant le filet des Sharks (40-19-8), qui étaient privés de l’attaquant Evander Kane et du défenseur Erik Karlsson, tous deux blessés. Gustav Nyquist a complété la marque dans un filet désert et Kevin Labanc a récolté deux aides.

Le Canadien terminera son voyage en Californie vendredi, en rendant visite aux Ducks d’Anaheim.