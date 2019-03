Hockey des Maritimes: un choc Blizzard-Tigres!

On aura droit à une série tout acadienne au premier tour des éliminatoires dans la Ligue de hockey des Maritimes!

Le Blizzard d’Edmundston (26-17-6-1, 59 points) et les Tigres de Campbellton (31-13-2-4, 68 points) ont rendez-vous dans ce qui risque d’animer toutes les communautés acadiennes du nord du Nouveau-Brunswick au cours des deux prochaines semaines.

Le premier match est prévu vendredi, à 19 h à Campbellton, et la série quatre de sept se jouera en alternance aux deux jours (19h30 à Edmundston, dimanche).

L’équipe de Ryan Salvis a montré qu’elle était fin prête pour le grand rendez-vous printanier avec deux victoires convaincantes en fin de semaine.

Le Blizzard a d’abord liquidé les Rapides de Grand-Sault (13-30-5-2, 33 points) 7 à 3, vendredi soir au Centre É.-&-P. Sénéchal.

Ben Lightbody (1er et 2e) et Maxime Grandmaison (13e et 14e) ont mené l’attaque des gagnants avec un doublé chacun. Jean-Maxime Bond (9e), Aaron Brown (11e) et Logan Johnston (27e) ont aussi touché la cible.

La riposte des Rapides est venue de Drew Cornick (1er), Jean-Simon Bélanger (35e) et Brady Patterson (4e).

Edmundston a par la suite contribué à l’exclusion des séries des Timberwolves de Miramichi (19-28-3-0, 41 points), dimanche, avec un triomphe de 5 à 1.

Ben Lightbody a encore fait parler de lui avec un autre doublé (ses 3e et 4e). Jean-Maxime Bond (10e), Aaron Brown (12e) et Sam King (26e) ont également fait mouche pour les gagnants.

Johnny Foley (16e) a privé le gardien Francis Asselin d’un jeu blanc avec le seul but des Timberwolves.

De leur côté, les Tigres de Campbellton ont terminé leur saison avec une récolte de trois points sur une possibilité de quatre.

Vendredi soir, la troupe de Greg Leland a disposé des Aces de St. Stephen (20-27-3-0, 43 points) 4 à 1, dans une rencontre présentée au Centre civique.

Pierre-Luc Lurette (18e), Brandan Bornstein (8e), Dawson Stairs (14e) et Jared Janke (10e) ont réussi les buts des gagnants.

Andrew Antle (6e) avait donné l’avance aux visiteurs tôt dans la rencontre, mais Tristan Gray a fermé la porte pour le reste de la rencontre.

Campbellton allait s’incliner 5 à 4 (en tirs de barrage) face aux Western Capitals de Summerside (40-8-1-1, 82 points), samedi soir, à son dernier match de la saison.

Dawson Stairs a dirigé les opérations avec ses 15e et 16e filets de la campagne 2018-2019.

Outre le duel Blizzard-Tigres, le premier tour des séries dans la division Eastlink Nord opposera les Western Capitals de Summerside aux Aces de St. Stephen.

Dans la section EastLink Sud, les Mariners de Yarmouth croiseront le fer avec les Bearcats de Truro, alors que les Ramblers d’Amherst se frotteront aux Lumberjacks de South Shore.