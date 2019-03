Hockey des Maritimes: les vedettes du Nord récompensées

Sam King, du Blizzard d’Edmundston, a mérité le trophée remis au joueur ayant démontré le plus de caractère en 2018-2019. - Gracieuseté - Archives: Digiphoto

Les équipes du nord du Nouveau-Brunswick ont fait du bruit en 2018-2019 dans la Ligue de hockey des Maritimes. Ce n’est donc pas du tout étonnant de voir plusieurs de leurs joueurs dans les grands honneurs de fin de saison.

L’arrière des Tigres de Campbellton, Francis Thibeault, reçoit le titre de défenseur de l’année dans le circuit de hockey junior A.

Le hockeyeur de Val d’Amour a fait face aux meilleurs éléments des autres équipes durant tout l’hiver, en plus de jouer de nombreuses minutes au sein des unités spéciales de l’équipe de Greg Leland.

Thibeault présente une fiche de 3-35=38 en 49 rencontres, ce qui le place au quatrième rang parmi les défenseurs du circuit.

Celui qui n’a écopé que de 34 minutes de pénalité durant toute la saison a de plus mérité la troisième étoile du mois de janvier.

Sam King, du Blizzard d’Edmundston, mérite pour sa part le trophée remis au joueur ayant démontré le plus de caractère en 2018-2019.

Le patineur âgé de 20 ans a marqué 26 buts en récolté 29 mentions d’aide (pour 55 points) en seulement 38 parties.

L’attaquant des Western Capitals de Summerside, Brodie MacArthur, mérite le titre de joueur par excellence du circuit, en plus de remporter le championnat des pointeurs, avec 67 points (une moyenne de 2,20 par match).

L’ancien portier des Wildcats de Moncton et du Titan d’Acadie-Bathurst, Dominik Tmej (Western Capitals de Summerside), est choisi gardien de l’année.

En 34 rencontres, il a présenté un dossier de 26-4-2, une moyenne de 2,24 et une efficacité de ,929.

Il a mérité la troisième étoile de la Ligue canadienne de hockey junior en décembre dernier.

L’entraîneur de l’année est Greg Leland, des Tigres de Campbellton.

À sa troisième saison derrière le banc de l’équipe, l’ancien entraîneur des Sea Dogs de Saint-Jean a guidé sa formation à la deuxième position au classement de la division Nord, améliorant la performance de l’équipe de 16 points par rapport à la campagne 2017-2018.

La première équipe d’étoiles est formée entièrement de formations de la division Nord.

On retrouve le gardien Dominik Tmej (Western Capitals de Summerside), les défenseurs Francis Thibeault et Pierre-Luc Lurette (Tigres de Campbellton), ainsi que les attaquants Brodie MacArthur (Western Capitals de Summerside), Sam King (Blizzard d’Edmundston) et Jean-Simon Bélanger (Rapides de Grand-Sault).