Sébastien Duke 6e en Norvège

Sébastien Duke et ses coéquipiers canadiens John Wilkie, Stephen Flower et Benjamin Du Hays ont terminé en sixième position dans le relais 4×5 km des Championnats mondiaux des maîtres, mardi, à Beitostølen, en Norvège.

Le quatuor, qui visait l’or avant l’épreuve, a complété la distance en 52m29s7c, à un peu moins de cinq minutes de l’équipe de la Slovaquie qui a pris le troisième rang. La Russie et la Suède ont raflé l’or et l’argent. L’Allemagne et la République tchèque se sont de sur côté emparées des 4e et 5e positions.

«Ce n’est quand même pas si mal, révèle Duke, qui compétitionne chez les fondeurs âgés de 40 à 45 ans. Le calibre est très fort ici. Après le premier tour, nous étions au cinquième rang et nous avons même grimpé en troisième place pendant le deuxième tour. Malheureusement, nous avons ensuite chuté en sixième position. Il nous aurait fallu suivre les Suédois pour avoir une petite chance, mais ils avaient déjà une trop longue avance.»

Sébastien Duke n’a plus qu’une seule épreuve à compléter, soit le 45 km en style libre jeudi. Rappelons qu’il a pris le 16e échelon dans le 30 km, ainsi que la neuvième place dans le 10 km.