Soccer: coup de maître de l’U de M

Depuis quelques saisons, l’Université de Moncton cherche à développer au maximum son partenariat avec l’Académie de haute performance de Soccer Nouveau-Brunswick. Plusieurs joueurs et joueuses issus de ce programme élite portent aujourd’hui les couleurs du Bleu et Or. C’est donc sans surprise qu’on a décidé de puiser dans cette même source de talent pour dénicher celui qui va succéder à Florian Ntima-Nsiemi à la barre de l’équipe masculine.

Younes Bouida a une feuille de route longue comme le bras. Ses compétences et sa passion pour le ballon rond ne font aucun doute.

Si quelqu’un peut relancer cette équipe, c’est bien lui.

Ancien joueur du Bleu et Or (1998, 2000 et 2002), il a entraîné l’équipe du Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada de 2017.

Depuis 20 ans, il a dirigé Équipe atlantique (entre 2011 et 2014), en plus d’être entraîneur de haute performance avec les équipes U-20 et U-17 au club professionnel de Wydad, à Casablanca (Maroc).

Il conservera son titre de directeur général de Soccer Nouveau-Brunswick et de l’Académie haute performance de Moncton malgré sa nomination avec l’équipe de l’U de M.

C’est donc un coup de maître que vient de réaliser la direction du Bleu et Or.

«Je me réjouis de cette nomination», indique Marc Boudreau, directeur du programme de l’activité sportive et physique de l’Université de Moncton.

«Younes possède l’expérience nécessaire pour assurer l’avenir de notre programme», ajoute-t-il.

Celui qui détient un baccalauréat en génie mécanique de l’U de M (2003) se dit heureux de se joindre à son alma mater à titre de sélectionneur.

«C’est un honneur de représenter l’Université de Moncton et de faire partie du programme des Aigles Bleus, un programme qui représente tous les étudiants, la communauté et la culture acadienne. C’est vraiment un privilège pour moi d’être associé à cette équipe», raconte Younes Bouida.

«Je veux une équipe qui sera compétitive sur une base régulière et qui va représenter l’université à travers le Canada. C’est aussi une belle occasion de faire avancer le soccer dans la province.»

Le nouveau pilote se dit parfaitement conscient qu’il hérite d’une équipe qui progresse, mais qui n’a pas eu une fiche gagnante depuis la saison 2012.

«Il faudra réussir à mobiliser tous les gars et avoir un projet commun. On a déjà commencé un beau travail à travers le partenariat avec Soccer NB. Il y a Florian qui va continuer à travailler avec nous et il y aura toute une équipe technique derrière nous qui poussera pour pousser le programme vers l’excellence», souligne-t-il.

«Ma première tâche sera une révision des effectifs et voir quels sont les besoins en termes de recrutement pour aller de l’avant. On va donner le maximum pour placer ce programme ou il mérite d’être.»

Bouida a bien l’intention de tendre la main à ses joueurs pour continuer la progression observée depuis deux saisons.

«On va discuter avec les joueurs des valeurs qu’on veut mettre en place ensemble. C’est sûr que je suis ici pour maximiser le potentiel de tous les jeunes et les pousser à aller au maximum de leur potentiel. Une équipe, ça se bâtit avec toutes les composantes de l’équipe, mais aussi avec toute la communauté. Il y a beaucoup de gens qui ont les Aigles Bleus à coeur et qui sont prêts à contribuer à leur succès.»

En 20018, le Bleu et Or a conservé une fiche de 5-7-0 sous la gouverne de Florian Ntima-Nsiemi.