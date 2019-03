Jean-Simon Bélanger, l’étoile de Grand-Sault

À l’avant: Nolan Boyd, Jean-Simon Bélanger et Mark Richard. À l’arrière: Brady Patterson, Matthew MacKay, Dawson Wood, Kyle Anderson, Antoni Matte et Andrew Rose. - Gracieuseté: Studio Martine Caron

Les Rapides de Grand-Sault ont honoré mercredi soir leurs joueurs les plus méritants pour la dernière campagne.

Jean-Simon Bélanger a évidemment été celui qui a récolté le plus de prix. Le meilleur pointeur de l’équipe a été honoré à titre de joueur le plus utile et de meilleur pointeur, en plus de mettre la main sur la coupe Michaud Petroleum Shell pour avoir obtenu le plus grand nombre de sélections au chapitre des trois étoiles de chaque match.

Kyle Anderson (défenseur), Dawson Wood (joueur offensif), Matthew MacKay (recrue), Mark Richard (le plus amélioré), Antoni Matte (le plus sous-estimé), Brady Patterson (prix des entraîneurs), Nolan Boyd (implication dans la communauté) et Andrew Rose (joueur-étudiant).