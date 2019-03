Baseball: Chatham frappe un grand coup

Les Ironmen de Chatham ont frappé un grand coup en paraphant une entente avec le lanceur gaucher Rhett Feser. L’athlète de Unity, en Saskatchewan, sera l’un de leurs deux joueurs importés pour la saison 2019.

Âgé de seulement 23 ans, Feser évoluait dans une ligue professionnelle en Allemagne l’an dernier.

Il a toutefois connu ses meilleurs moments en 2017 en permettant aux Dawgs de l’Académie Prairie de remporter le Championnat canadien de baseball collégial. Il avait de plus été honoré à titre de lanceur de l’année grâce à une fiche de cinq victoires en autant de décisions et une moyenne de points mérités de 1,41. Les frappeurs n’avaient réussi qu’à maintenir une moyenne de ,160 au bâton devant lui.

Toujours en 2017, le gaillard de 6 pieds 1 pouce et 210 livres a aussi présenté une fiche de quatre gains et un revers, en plus d’une moyenne de points mérités de 1,94, dans la Ligue de baseball senior de la Saskatchewan. Il avait de plus obtenu 52 retraits au bâton en 32 manches de travail.

Rappelons que les Ironman sont les champions en titre de la Ligue provinciale et qu’ils seront les hôtes du Championnat canadien de baseball senior du 22 au 25 août.

Le circuit néo-brunswickois, quant à lui, entamera ses activités pendant le long week-end de mai.