Acadie-Chaleur: Shippagan rebondit, Tracadie en finale

Le gardien des Acadiens du Grand Caraquet, Olivier Thériault, surveille le jeu avec Charles Bergeron (18), des Marchands de Shippagan, et son défenseur Pierre-Marc Thériault (72). - Collaboration spéciale: Louis Légère

Les Marchands de Shippagan ont rebondi de belle façon, en fin de semaine. Avec deux victoires face aux Acadiens du Grand Caraquet privés de leur meilleur élément en Yan Rail, ils ont provoqué la tenue d’un septième et décisif match dans leur demi-finale de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur.

Shippagan a d’abord survécu à l’affront d’une élimination devant ses partisans, vendredi, au Centre Rhéal-Cormier, en l’emportant 7 à 4. Les vainqueurs ont explosé avec quatre buts en deuxième période.

Charles Bergeron (un but et deux passes), André-Oliva Roussel (trois aides) et René-Guy Haché (deux buts) n’avaient décidément pas le goût de ranger leurs équipements pour l’été.

Francis Thériault (deux buts), Joël Blanchard (1-1) et Frédérick Landry (1-1) ont fourni les principaux efforts offensifs des Acadiens.

Samedi, le Grand Caraquet a été incapable de fermer les livres et de passer en finale de la LHSAC au Colisée Léopold-Foulem, s’inclinant 6 à 2.

Samuel Paquet s’est levé avec un tour du chapeau et une mention d’aide. René-Guy Haché a ajouté quatre passes à sa fiche personnelle, alors que Pierre-Paul Roussel a aussi connu une belle soirée de travail (1-3).

Le gardien Guillaume Chiasson a été solide dans ce triomphe qui provoque un dernier face-à-face, programmé mardi soir, dès 20h, à Shippagan. Pour l’occasion, les Marchands salueront le retour dans l’alignement de leur défenseur vedette Billy Bezeau, qui a terminé sa suspension de quatre matchs.

Le gagnant ira rejoindre les Alpines de Tracadie pour le championnat des séries éliminatoires.

Les Alpines n’ont donné aucune chance aux Navigateurs de Baie-Sainte-Anne de rêver à un possible septième match, vendredi.

Trois buts en première période les ont menés vers un gain de 6 à 1. Les Alpines ont donc gagné quatre matchs de suite après avoir perdu les deux premiers dans cette demi-finale. Martin McGraw (deux buts) et Jesse Mallais (1-1) ont dirigé l’attaque des gagnants. Le gardien Charles Austin n’a cédé qu’une fois, en tout début de rencontre.

La finale pourrait débuter vendredi, à Tracadie, les champions du calendrier régulier.