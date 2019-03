Ringuette: l’Attack retourne au Championnat canadien

Si on était au hockey, on pourrait affirmer que l’Attack de l’Atlantique n’a pas niaisé avec le puck en fin de semaine, face au Lightning de Richmond Hill. Mais, puisqu’on parle de ringuette, on dira donc que l’équipe de Gilles Proulx n’a pas niaisé avec l’anneau, liquidant son adversaire en deux rencontres.

Ce n’est pas tant la victoire des championnes nationales en titre qui surprend, mais de la façon dont elles ont écarté une très bonne formation ontarienne lors de ce premier tour éliminatoire.

Des victoires de 10 à 2 et de 13 à 5 permettent à l’Attack de mériter sa place pour les prochains championnats canadiens, qui seront présentés à l’Île-du-Prince-Édouard, du 7 au 13 avril.

Martine Caissie (4-11=15) et Jenny Snowdon (6-5=11) ont mené le bal en attaque avec une production torride.

Mais ce sont surtout les sept petits buts accordés à l’adversaire en deux rencontres qui faisait jaser dimanche.

L’entraîneur-chef Gilles Proulx avait déclaré cette semaine qu’il voulait voir ses filles resserrer leur défensive et accord moins de chances de marquer.

Il faut bien avouer qu’elles ont suivi les consignes à la lettre.

«Le fait d’accorder seulement sept buts en deux parties, c’est pas mal bon pour nous, parce qu’on donne souvent beaucoup de buts aux autres équipes», raconte Isabelle Cormier.

«C’est sûr que si les parties sont plus serrées au national, on devra limiter encore plus les chances de marquer de l’adversaire.»

L’arrière de l’Attack se dit comblée d’avoir pu passer à travers le Lightning de façon aussi décisive.

«On a joué comme on était capable de le faire et on a prouvé qu’on pouvait se rendre au championnat national une autre fois», mentionne-t-elle.

«Tout a bien marché pour nous autres. On a suivi le plan de match les résultats ont suivi. On a bien utilisé notre vitesse en attaque, on a bien sortir l’anneau de notre zone et nos jeux de passe étaient à point.»

Pour la joueuse originaire de Dieppe, les résultats obtenus au cours des derniers jours laissent présager de belles choses pour le championnat national.

«Je ne suis pas tellement surprise des résultats. Si on pouvait imposer notre style de jeu, on savait qu’on pouvait gagner. On ne pensait juste pas que l’écart serait si grand. C’est certain que le fait que le Lightning n’avait que 10 patineuses a fait une grosse différence.»