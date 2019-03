LHJMQ: Excellente année pour les joueurs du N.-B., médiocre pour les équipes

Avec l’exclusion des Sea Dogs de Saint-Jean et du Titan d’Acadie-Bathurst des séries éliminatoires de la LHJMQ, la saison 2018-2019 ne passera certainement pas à l’histoire du hockey néo-brunswickois. C’est d’ailleurs la première fois que deux formations du N.-B. sont privées de la danse printanière. Et comme si ce n’était pas suffisant, les Wildcats de Moncton risquent bien de se faire sortir rapidement au premier tour devant le puissant Drakkar de Baie-Comeau.

Heureusement, il y a quand même eu quelques accomplissements heureux au niveau individuel dans cette dernière campagne.

En tête de liste, il faut bien sûr souligner la magnifique saison recrue de Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown. L’athlète originaire de Sainte-Marie-de-Kent est devenu seulement le deuxième défenseur dans l’histoire de la LHJMQ à atteindre le plateau des 15 buts à sa saison de 16 ans.

Ses 15 buts et 21 mentions d’aide en 63 parties, en plus de son impressionnant différentiel de +24, devraient justement lui permettre de se trouver une place au sein de l’équipe des recrues du circuit. À l’évidence, les Islanders ne se sont pas trompés en le sélectionnant au quatrième rang lors de l’encan de juin dernier.

On ne peut évidemment pas passer sous silence la belle campagne de Mika Cyr, des Wildcats. L’attaquant de Sainte-Anne-de-Madawaska a largement dominé tous ses confrères néo-brunswickois avec une récolte de 67 points, dont 28 buts, en 66 rencontres.

Ses 67 points lui permettent aussi de faire son entrée dans le top 50 des meilleures saisons individuelles par un joueur du N.B. Cyr figure désormais au 46e échelon. S’il peut éviter les blessures la saison prochaine, il sera intéressant de voir s’il parviendra à se joindre au club sélect des Néo-Brunswickois ayant atteint le plateau des 80 points en une saison.

Difficile également de passer sous silence les chiffres amassés par le défenseur Dominic Cormier, des Tigres de Victoriaville. Avec une deuxième saison consécutive de plus de 40 points, l’athlète de Moncton complète sa carrière junior avec un total de 132 points. Seulement sept arrières du N.B. ont fait mieux que lui dans l’histoire de la LHJMQ, soit James Sanford (187), Jean-Claude Sawyer (185), Guy Dupuis (183), Kevin Gagné (173), Matt Murphy (166), Shane Doiron (161) et Nathan Beaulieu (152).

Autre nouvelle intéressante, pas moins de 35 Néo-Brunswickois ont disputé au moins un match en 2018-2019, soit deux de plus que la saison dernière. Mieux encore, on en retrouvait au moins un dans 17 des 18 formations du circuit. Seuls les Cataractes de Shawinigan ont passé leur tour.

Je m’en voudrais de ne pas souligner la belle saison du défenseur Denis Toner, des Mooseheads de Halifax, un joueur que l’on attendait plus dans le circuit Courteau en raison de ses 19 ans. Non seulement l’athlète de Saint-André-de-Madawaska a prouvé qu’il avait sa place, mais il s’est même permis de terminer au 24e rang de la ligue au chapitre du différentiel avec un +36. À n’en point douter, si ce n’est pas à Halifax, Toner devrait se trouver du boulot comme joueur de 20 ans la saison prochaine.

Le jeune Nicolas Savoie, des Remparts de Québec, en est un autre qui s’est fait un nom au cours de la dernière campagne. Son entraîneur Patrick Roy l’a régulièrement encensé et le meilleur est à venir pour le Dieppois.

Autre chiffre intéressant, les Flyers de Moncton ont vu 10 de leurs anciens joueurs ou de la formation actuelle disputer au moins un match cette saison dans la LHJMQ. C’est beaucoup. Outre Lukas Cormier et Nicolas Savoie, les autres sont Jérémie Jacob, Mathias Savoie et Aiden MacIntosh, des Sea Dogs, Cole Stewart, des Mooseheads, Patrick LeBlanc, des Islanders, Cole Cormier, de l’Océanic de Rimouski, ainsi que Yannic Bastarache et Alexis Dubé, du Titan.

Attaquants et défenseurs Pj B A Pts Pén +/-

Mika Cyr, Moncton 66 28 39 67 8 +17

Dominic Cormier, Victoriaville 67 12 32 44 20 -18

Ethan Crossman, Baie-Comeau 51 19 18 37 82 +1

Lukas Cormier, Charlottetown 63 15 21 36 46 +24

Peyton Hoyt, Val-d’Or 60 24 10 34 68 -19

Adam McCormick, Cap-Breton 63 7 23 30 16 +14

Josh Lawrence, Saint-Jean 54 12 16 28 12 -33

Marc-André LeCouffe, Acadie-Bathurst 66 12 16 28 28 -43

Denis Toner, Halifax 58 1 15 16 27 +36

Jérémie Jacob, Saint-Jean 60 7 8 15 4 -27

Anderson MacDonald, Acadie-Bathurst 31 7 5 12 32 -33

Aiden MacIntosh, Saint-Jean 48 6 6 12 18 -23

Nicolas Savoie, Québec 54 3 9 12 18 -13

Jaxon Bellamy, Sherbrooke 60 5 11 16 48 +7

William Basque, Gatineau 63 3 7 10 35 -23

Cole Fraser, Blainville-Boisbriand 56 5 4 9 33 -18

Drew Johnston, Charlottetown 48 4 4 8 30 -9

Kyle Foreman, Moncton 54 2 6 8 21 -8

Olivier-Luc Haché, Rouyn-Noranda 22 2 3 5 0 +3

Alexandre David, Acadie-Bathurst 49 2 3 5 6 -28

Cole Stewart, Halifax 28 1 3 4 8 +1

Patrick LeBlanc, Charlottetown 9 0 4 4 6 +1

Zachary Alchorn, Moncton 7 1 1 2 4 +1

Dawson Stairs, Saint-Jean 11 0 2 2 2 -3

Cole Cormier, Rimouski 1 0 0 0 0 0

Jérémie Hébert, Moncton 2 0 0 0 0 0

Sam King, Charlottetown 2 0 0 0 0 0

Sam Dow, Moncton 3 0 0 0 2 0

Connor Richard, Saint-Jean 3 0 0 0 2 -4

Yannic Bastarache, Acadie-Bathurst 4 0 0 0 0 -2

Alexis Dubé, Acadie-Bathurst 6 0 0 0 0 -3

Gardiens Pj Min BA Bl Moy %Arr V-D

Tyriq Outen, Acadie-Bathurst 29 1364,21 134 0 5,89 ,861 0-21

Daniel Moody, Chicoutimi 14 811,34 43 1 3,18 ,884 8-5

Isaak Pelletier, Charlottetown 4 184,28 10 0 3,25 ,884 2-1

Mathias Savoie, Saint-Jean 1 20,00 5 0 15,00 ,667 0-0