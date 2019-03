Shippagan a retrouvé sa confiance… et Billy Bezeau!

Il y a à peine cinq jours, on ne donnait pas cher de la peau des Marchands de Shippagan dans leur série demi-finale, alors qu’ils tiraient de l’arrière 3-1 devant les surprenants Acadiens de Caraquet. Des victoires de 7 à 4 et 6 à 2, en fin de semaine, ont toutefois changé la donne et c’est avec une confiance renouvelée que la troupe de l’entraîneur Dave Cowan disputera le septième et ultime match, mardi soir, au Centre Rhéal-Cormier.

Et comme si ce n’était pas suffisant d’avoir repris le momentum de la série, le défenseur Billy Bezeau est revenu sur sa décision d’abandonner le hockey et sera donc en uniforme pour aider ses coéquipiers des Marchands.

Bezeau, qui avait écopé d’une suspension de quatre parties en raison des incidents du 2 mars à Caraquet, dit avoir eu amplement de temps pour réfléchir pendant la dernière semaine.

«La tension est tombée et j’ai eu le temps de décompresser. C’est bien vrai que le temps arrange les choses. Et puis, c’est vrai aussi qu’il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée», affirme le numéro 72 des Marchands.

«Il faut dire que c’est très difficile de résister à l’attrait d’un septième match. Je ne connais pas beaucoup de joueurs de hockey qui refuseraient de disputer une telle partie. Nous adorons tous ce genre de match. Un septième match, un joueur de hockey est prêt à le jouer même avec un bras et une jambe en moins», révèle Bezeau.

Bien qu’il n’a pas vu les deux victoires du week-end, Bezeau en sait amplement assez pour savoir que ses coéquipiers ont retrouvé le plaisir de jouer.

«C’est toute une remontée que les gars viennent de faire dans cette série. De ce que j’ai appris, ils ont joué de la bonne façon. Ils ont joué pour gagner», mentionne Bezeau.

«Depuis la victoire de samedi qui confirmait le septième match, je suis tellement excité que j’ai eu de la misère à dormir même hier soir (dimanche). Mais c’est un bon stress. Dans un septième match, bien que ce soit une situation de do or die, le plus important c’est de bien gérer ses émotions. Heureusement, il y a du vécu dans notre vestiaire», confie-t-il.

«Et il ne faut surtout pas sous-estimer les Acadiens. Tu ne peux pas prendre à la légère une équipe dans un septième match. Si nous jouons ce match avec intensité tout en gérant bien nos émotions ça devrait bien aller», ajoute Billy Bezeau.

Les Acadiens ne baissent pas les bras

Il n’y a rien comme deux victoires convaincantes pour remettre le sourire dans le visage de joueurs tristounets. Acculés au pied du mur avant les rencontres du week-end, les Marchands de Shippagan ont réussi à forcer la présentation d’un septième et ultime duel dans leur série face aux Acadiens de Caraquet.

Pour Samuel DeGrâce, il ne fait aucun doute que les Marchands ont joué de la bonne façon lors des deux victoires de la fin de semaine.

«Ça va être important de garder la même éthique de travail, souligne DeGrâce. Et c’est sans oublier la discipline.»

«Je ne fais aucune promesse, mais si tous les gars jouent pour le logo sur le devant de notre chandail comme je les ai vus dans les deux dernières parties, nous avons de bonnes chances de l’emporter. D’autant plus que le retour de Billy (Bezeau) va nous faire du bien», révèle DeGrâce.

Son coéquipier Frédérick Jones s’attend pour sa part à un match fertile en émotion.

«Ça va être une bonne partie, confie Jones. Nous jouons avec le dos accoté sur le mur depuis la cinquième partie et nous donnons tout ce que nous avons. Et ça ne changera pas mardi à la maison, ça c’est certain.»

«Pas question cependant de prendre les Acadiens à la légère. Un match de hockey, ça peut rapidement tourner de bord, surtout avec une équipe comme les Acadiens qui ont de bons attaquants offensifs. La clé sera de fournir le même effort qu’en fin de semaine et rester loin du banc des pénalités. De plus, le retour de Billy est une bonne nouvelle pour nous. Billy est très fort des deux côtés de la patinoire et je suis convaincu qu’il a hâte de remettre le chandail des Marchands pour ce match décisif», ajoute Jones.

Du côté des Acadiens, Mario Albert est d’avis que tout n’est pas encore joué.

«Il n’est pas question de baisser les bras, indique-t-il. Jamais. Surtout que n’importe quoi peut arriver dans un septième match. Il faut seulement que nous maintenions un haut niveau d’intensité pendant 60 minutes. Il faut aussi lancer plus souvent au but et ne pas hésiter à mettre du trafic devant leur gardien. Il faut jouer avec combativité.»

Frédéric Landry, lui, a tenu à louanger les Marchands pour leurs deux victoires. Mais comme son coéquipier Mario Albert, il garantit un grand match de la part des Acadiens.

«Les Marchands ont joué du beau hockey en fin de semaine. Et si nous voulons remporter ce septième match, il faudra revenir à la base. Il faudra aussi jouer avec la même intensité que lors des premiers matchs de la série», révèle Landry.

«D’autant plus que des parties numéro sept, dans la vie d’un hockeyeur, ça n’arrive pas trop souvent. Je peux donc t’assurer que les gars vont donner leur 110% pour que notre saison se poursuive après mardi», commente Frédéric Landry.