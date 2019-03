Alexandre Hayward: renaître et s’épanouir grâce au rugby fauteuil

On peut sortir un athlète d’une compétition, mais on ne peut pas sortir d’un athlète le goût de se surpasser. Gravement blessé lors d’un match de hockey, l’Acadien Alexandre Hayward n’a rien perdu de sa soif de victoire.

Le 25 mai 2012, la vie de l’élève du Centre scolaire Samuel-de-Champlain a pris une tournure inattendue. Lors d’une partie hockey au Québec, le joueur a subi une mise en échec virulente suivie d’une vilaine chute. Au moment de reprendre ses esprits, il a réalisé qu’il n’avait plus aucune sensation du cou jusqu’aux orteils.

Le processus de réhabilitation a été long et difficile, mais Alexandre s’est accroché. «Chaque jour, il progressait, raconte sa mère Nathalie Losier. Il a dû réapprendre à tenir une fourchette, à faire un pas. Ç’a été comme une renaissance!»

Le jeune homme est désormais capable de marcher, mais ses quatre membres demeurent affectés.

«On l’a vécu comme un miracle», souffle sa maman.

Loin de s’apitoyer sur son sort, Alexandre a décidé de s’attaquer à de nouveaux défis.

Plusieurs mois après l’accident, Alexandre a fait la rencontre de David Durepos, quadruple médaillé olympique de basketball en fauteuil roulant. L’athlète de Fredericton est devenu un mentor et un ami.

Alexandre s’est alors mis en tête de jouer au basketball en fauteuil roulant à un niveau compétitif. En 2017, après des années d’efforts, il réalisait son rêve en participant aux Championnats du monde masculin U-23.

En parallèle, l’athlète âgé de 22 ans a fait la découverte du rugby fauteuil. Contrairement au basketball en fauteuil roulant, ce sport est accessible uniquement à des joueurs atteints aux quatre membres.

Alexandre se prépare pour les compétitions nationales qui auront lieu au mois de mai.

«J’ai réalisé que j’étais plus accro à la compétition qu’au hockey, confie-t-il. J’ai besoin de faire du sport, ça me garde sain et vivant!»

Nathalie Losier est ravie de voir son fils aussi actif.

«Il a toujours adoré voulu faire partie d’un équipe. C’est un jeune qui se définissait beaucoup par son implication au hockey. Le parasport lui a permis de retrouver un équilibre et de découvrir toute une communauté de personnes qui ont vécu de grands défis, mais ont appris à voir le bon côté des choses.»

Un sport unique et inclusif

Pendant la fin de semaine, l’équipe provinciale de rugby fauteuil s’est rassemblée à l’école Le Mascaret pour le camp d’entraînement mensuel. L’Ontarien Mike Whitehead, qui a participé à quatre Jeux Paralympiques avec l’équipe canadienne, est venu dispenser ses conseils d’expert.

À vrai dire, la discipline ne ressemble pas vraiment au rugby. Le sport n’a en fait pas son équivalent chez les valides. Deux équipes de quatre joueurs s’affrontent sur un terrain de basketball. L’objectif: traverser la ligne adverse en possession du ballon tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant.

«C’est un sport qui permet à des gens qui ont honte de leur handicap de retrouver une fierté, et d’apprécier la camaraderie, la solidarité. C’est une activité agressive, amusante, qui implique beaucoup de stratégies pour créer une ouverture, battre la défense ou préparer une passe», explique Mike Whitehead.

Deux défenseurs, que l’on reconnaît à la grille qui sert de bouclier devant leur fauteuil ; deux attaquants, que l’on reconnaît à leur faculté d’échapper aux tentatives de blocages adverses.

En attaque, il faut se démarquer ou alors compter sur les brèches ouvertes par ses coéquipiers pour pénétrer dans l’en-but adverse. Les actions s’enchaînent: une-deux, passe longue en avant permise, série de dribbles, de feintes et de slaloms.

En défense, les joueurs n’ont pas peur de se rentrer dedans: les roues s’entrechoquent, les chocs se multiplient. C’est cette dimension qui plait le plus à Alexandre.

«J’adore le contact, l’intensité, ça me rappelle le hockey, s’amuse-t-il. Mais ce que j’aime le plus dans le parasport, c’est que tout le monde est inclus, personne ne te juge.»