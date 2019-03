L’entraîneur des Wildcats «pas mal plus confiant qu’il y a un mois»

L’entraîneur-chef des Wildcats, John Torchetti, réalise que son groupe affrontera une des puissances de la LHJMQ en 2018-2019 à compter de vendredi soir.

Cela dit, le pilote croit fermement que son équipe pourrait causer des maux de tête au Drakkar de Baie-Comeau dans cette série.

«Je m’attends à ce que ce soit toute une série. Les deux équipes ont divisé les honneurs des deux parties cette saison. Lors de leur visite (en janvier), on les a laissés prendre une avance, mais nous sommes revenus dans le match», mentionne-t-il.

«Je crois que ce sera une série passablement physique. Je pense que l’équipe qui sera la plus responsable avec la rondelle va remporter cette série.

L’an dernier, les Wildcats ont réalisé la troisième plus grosse surprise de l’histoire des séries dans la LHJMQ en sortant l’Océanic de Rimouski au premier tour.

Bien que la surprise serait moins grande, Torchetti affirme à qui veut l’entendre que sa troupe sera prête à faire face à la musique à compter de vendredi.

«Je pense que tout est possible. On doit premièrement éviter les mauvaises pénalités. Mais j’ai confiance dans mon équipe. J’aime de la façon vont les choses depuis un certain temps. On doit encore travailler sur notre constance et on s’est concentré là-dessus depuis un bout de temps», raconte-t-il.

«On est encore en train de construire notre identité comme équipe. On a essayé de jouer de la bonne façon au cours des 10 ou 15 dernières parties. Je peux te dire que je me sens pas mal plus confiant qu’il y a un mois», ajoute Torchetti.

«On voit de plus en plus que les gars jouent les uns pour les autres. Ils ont acheté le concept d’équipe. On doit leur donner crédit.»

Le pilote des Wildcats dit respecter son adversaire de ce premier tour.

«Le Drakkar marque beaucoup de buts à la suite de mises en jeu dans le territoire adverse. Ils ont aussi de très bonnes unités spéciales et ils ont un bon système de jeu. Au bout du compte, c’est l’équipe qui exécutera le mieux qui risque d’avoir le dessus.»

Le gardien Francis Leclerc face à ses anciens coéquipiers

Francis Leclerc vit toutes sortes d’émotions à quelques heures du grand duel face au Drakkar de Baie-Comeau. À la fébrilité des séries se mêle la familiarité, la nervosité, mais surtout le grand plaisir de se retrouver face à ses anciens coéquipiers.

Le vétéran gardien des Wildcats de Moncton a passé l’hiver 2017-2018 à enfiler son uniforme du Drakkar dans le vestiaire du Centre Henry Leonard.

Mais vendredi, c’est par la porte des visiteurs qu’il fera son entrée dans le vénérable amphithéâtre de la Basse-Côte-Nord.

Espérons seulement qu’il ne se trompera pas de vestiaire…

«Je suis très excité. C’est pas mal le seul mot qui me vient en tête», raconte-t-il

«Ça va être bizarre de jouer là-bas. C’est un endroit où il y a beaucoup d’ambiance. Mais je pense qu’on va réussir à bien gérer tout ça», affirme le portier âgé de 20 ans.

«On est allé jouer là au mois d’octobre. C’est plus là que c’était pas mal étrange. Mais j’ai fait mon deuil du Drakkar. Je suis aujourd’hui bien content de porter l’uniforme des Wildcats de Moncton.»

Dès qu’il a su que les Wildcats allaient croiser le fer avec le Drakkar, son téléphone cellulaire s’est mis à vibrer sans arrêt.

«J’ai reçu quelques textos samedi soir», rigole-t-il.

«J’ai encore plusieurs bons amis là-bas. On a essayé de garder ça plus neutre, assez civilisé.»

Leclerc connaît bien la formidable machine de hockey qu’il aura devant à lui à compter de vendredi.

Il a donc sa petite idée sur la façon de sortir victorieux de l’affrontement.

«On doit les jouer physique. Si on suit notre plan de match, tout devrait bien aller. Je crois absolument en nos chances de battre cette équipe -là. On a eu une période creuse pendant la saison, mais on est revenu fort à la fin de l’année. Ça montre qu’on a une belle force de caractère. On sait qu’on a le talent pour battre n’importe qui dans cette ligue.»

Selon lui, l’éthique de travail des Wildcats devra être au rendez-vous dans cette série.

«C’est une équipe qui a du talent, mais qui travaille toujours très fort sur la glace. On ne peut vraiment pas se permettre aucun relâchement. Il va falloir être prêt pour chacune de nos présences sur la glace. Si on a des relâchements, on sait qu’ils vont nous le faire payer.

Le Drakkar et les Wildcats se sont affrontés à deux reprises en 2018-2019.

Moncton l’avait emporté 5 à 4 le 17 novembre au Centre Henry-Leonard, alors que Baie-Comeau est venu chercher un triomphe de 4 à 3 au Centre Avenir le 27 janvier.

Mais tout ça appartient au passé, avance Francis Leclerc.

«On a beaucoup changé comme équipe au fil des parties.On commet beaucoup moins de revirements. Notre système de jeu est plus solide. Dans une série quatre de sept, ça peut être un élément gagnant pour nous autres.»

Le vétéran gardien entend bien profiter pleinement de son dernier tour de piste dans le hockey junior.

«C’est sûr que je ne veux pas partir tôt dans les séries. Je vis mes derniers moments dans la LHJMQ et je vais tout faire pour rester le plus longtemps possible. Je suis motivé pour aller très loin et je veux savourer chaque moment.»

Le défenseur acadien Jérémie Hébert en est un autre qui retrouvera son ancienne équipe.

En 2017-2018, le joueur originaire de Moncton a disputé une trentaine de parties avec le Drakkar.

Il est passé aux Wildcats en janvier dernier.

«Ils (le Drakkar) ont une très belle équipe et ils sont bien dirigés par Martin Bernard. L’an passé, ils misaient plus sur la robustesse, mais cette année, ils ont beaucoup d’habiletés en attaque», mentionne celui qui a passé la majeure partie de la saison avec les Timberwolves de Miramichi, dans le junior A.

«J’ai quand même vécu une très belle expérience là-bas comme recrue. Ça va être différent de jouer contre eux, et pas avec eux. Mais je me suis quand fait des amis rapidement avec les Wildcats. Que je joue ou non, je veux les battre.