Bilan du Titan: des vétérans qui n’avaient pas le désir de vaincre

Lors de son embauche en juillet, l’ex-entraîneur-chef Bryan Lizotte avait déclaré dans nos pages que la résilience et le désir de vaincre étaient les qualités recherchées en vue de la saison 2018-2018. À l’évidence, le message n’a pas été compris par les joueurs, particulièrement par les vétérans.

Pour la saison prochaine, Mario Durocher et Sylvain Couturier ont décidé de faire plus simple. Ils vont miser sur le caractère. C’est le nouveau mot à la mode dans l’entourage de l’équipe.

«Les gars ont tous été prévenus avant leur départ, le prochain camp d’entraînement sera rigoureux. Nous voulons ajouter du caractère à l’équipe», annonce Sylvain Couturier.

«Il y a eu des signes qui ne mentent pas pendant la saison. Certains gars ont manqué de caractère. Je pense au dernier match à la maison (revers de 4 à 2 contre les Screaming Eagles devant plus de 3000 partisans). C’était inacceptable», révèle-t-il.

«Souvent cette saison, aussitôt que l’équipe allouait un but, ça devenait catastrophique. Nous savions que l’autre équipe allait marquer rapidement un autre but. C’est le signe d’un manque de caractère», explique le d.g. du Titan.

Couturier ajoute que lui et Mario Durocher ont été clairs lorsqu’ils ont rencontré individuellement chaque joueur au terme de la campagne. Plusieurs d’entre eux se sont fait dire que leur place était loin d’être assurée pour la saison prochaine.

D’ailleurs, trois d’entre eux ont déjà reçu la confirmation qu’ils ne seront pas invités au camp d’entraînement, soit Marc-André LeCouffe, Charles-André Cypihot et Kristian Kovacik.

«Le prochain camp va être une bataille, promet Durocher. Les gars n’auront pas 50 occasions pour faire une bonne première impression. Je veux qu’ils se battent pour leur poste dès leurs premiers coups de patin pendant le camp. Aucun poste n’est garanti à l’avance parce qu’il n’y a pas une position où je peux dire que je suis en Cadillac.»

«Je veux que les gars démontrent qu’ils ont du caractère, qu’ils soient les premiers sur la rondelle et qu’ils gagnent les batailles à un contre un. Tu as beau avoir le meilleur système de jeu au monde, si les gars ne bataillent pas pour la rondelle tu n’arriveras à rien», souligne Durocher.

«En deuxième moitié de saison, nous étions une véritable machine à revirements. Je prends exemple de notre défaite de 10 à 1 à Moncton. C’était 6 à 0 après deux périodes et nous avions déjà donné plus de 20 revirements. Les gars tentaient des petits jeux et ils perdaient continuellement la rondelle. Pendant ce temps, les Wildcats eux se sont contentés de lancer la rondelle dans le fond de notre territoire et ils s’arrangeaient pour être les premiers sur la rondelle», affirme Durocher.

«Même Jakob Pelletier, qui est pourtant une vedette dans la ligue et qui sera probablement repêché en première ronde de la LNH, fonce au filet et fait de l’échec-avant. La raison de son succès c’est pas juste en raison de son talent, mais aussi parce qu’il travaille. Pour moi, c’est ça avoir du caractère. Moi, un gars qui arrive au banc en voulant tout casser ce n’est pas faire montre de caractère. Au contraire, il ne fait que déranger les joueurs et moi-même. C’est un manque de maturité», poursuit l’entraîneur du Titan.

«J’aimerais que les gars voient la rondelle comme quelque chose valant un million de dollars. Je veux des joueurs avec une attitude du genre: ‘‘Tu veux avoir ma rondelle? N’essaye même pas, c’est mon million!’’ à moi», ajoute Mario Durocher.