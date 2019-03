Bilan du Titan: Inacceptable, gênant et décevant

Inacceptable, gênant et décevant.

Voilà qui résume assez bien la désastreuse saison 2018-2019 du Titan d’Acadie-Bathurst. Même le directeur général Sylvain Couturier est d’accord là-dessus.

Comme quoi le réveil des conquêtes de la coupe Memorial et de la coupe du Président s’est avéré nettement plus difficile que prévu. Heureusement qu’il reste les magnifiques souvenirs du printemps 2018.

Mais pour 2018-2019, on repassera. Surtout que les chiffres ne mentent pas. En fait, les chiffres en disent tellement qu’on se demande où les joueurs sont allés chercher tout ça. Il n’y a qu’à regarder furtivement et ça fait mal.

Huit petites victoires en 68 matchs, dont une seule à domicile. Ça, c’est inexcusable. D’autant plus que l’équipe pouvait compter sur un big three défensif composé de Noah Dobson, Michal Ivan et Keenan MacIsaac en première moitié de saison. Un luxe que peu du clubs de la LHJMQ possédaient.

Un gain à la maison c’est d’ailleurs du jamais vu dans l’histoire du circuit, puisque l’ancienne marque de deux appartenait aux Dynamos de Shawinigan depuis la saison 1977-1978. Juste pour vous situer, Zdeno Chara s’apprêtait alors à célébrer son premier anniversaire de naissance. Nous avons tous grandi depuis, Zdeno en premier.

Soixante défaites est un autre record d’équipe. Seuls les fameux Dynamos de 1977-1978 ont fait pire avec 62 revers. Embarrassant je vous dis.

Et que dire des 141 buts marqués. Encore là, c’est un autre record de médiocrité. C’est pire que les 144 filets enfilés sous les ordres de Danny Dupont en 2013-2014 qui se voulaient jusque là le record de la ligue.

À noter que les 336 buts alloués sont également le pire nombre dans l’histoire de l’équipe depuis son déménagement à Bathurst.

On pourrait continuer encore un bout, mais on va s’arrêter là. Ça fait déjà assez mal.

«Si j’avais à donner une note sur 10 pour cette saison, elle ne serait pas très haute», avoue humblement Sylvain Couturier.

«Nous sommes surtout très déçus de notre première moitié de saison. Nous étions convaincus qu’avec notre trio de défenseurs et un gardien de 20 ans nous serions en mesure de nous positionner pour une place dans les séries. Nous avons malheureusement échoué et la côte était trop haute à grimper après les échanges des Fêtes», explique le d.g. du Titan.

Couturier souligne que l’organisation a pris des notes. Des correctifs seront apportés dès la saison prochaine.

«Ce qui me dérange le plus c’est le fait de n’avoir gagné qu’un seul match à domicile. C’est gênant et insupportable. Je vais prendre une partie du blâme, mais à un moment donné les joueurs auraient dû réaliser qu’ils auraient pu faire partie de la solution», ajoute Sylvain Couturier.