Le Blizzard doit se remettre rapidement de la raclée subie à Campbellton

Se faire varloper 6 à 0 n’est jamais plaisant pour une équipe, encore moins en séries éliminatoires où chaque victoire a vraiment son importance. Le Blizzard d’Edmundston dit avoir appris sa leçon et a bon espoir que cette erreur de parcours sera corrigée dès jeudi soir au Centre Jean-Daigle.

Le Blizzard, qui tire de l’arrière 2-1 dans cette série quart de finale contre les Tigres de Campbellton, n’a jamais été dans le match, mardi.

La preuve, non seulement les joueurs n’ont pas été en mesure de marquer un seul but, mais ils n’ont aussi dirigé que 20 petits lancers en direction du solide gardien des félins Tristan Gray.

«Il faut tourner la page au plus vite, affirme Olivier-Luc Haché. Si nous voulons gagner le prochain match, il va falloir que nous profitions davantage de notre bonne offensive et nous devrons jouer avec plus d’intensité. Nous pouvons aussi être meilleurs en avantage numérique.»

«Mais avec les gars que nous avons dans notre vestiaire, je suis convaincu qu’il n’y aura pas de problème et que nous allons nous reprendre jeudi à la maison», révèle Haché.

«Nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur, mardi», souligne Félix Rioux.

«Nous avons pourtant prouvé lors des deux premiers matchs que nous sommes clairement en mesure de rivaliser avec cette équipe, même si nous avons perdu la deuxième partie. Mardi soir, c’était seulement un mauvais match que nous avions dans le corps. Il faut mettre ça derrière nous», dit-il.

«Il faut juste recommencer à faire les choses qui fonctionnaient bien lors des deux premières parties. Il faut jouer avec intensité et émotion. C’est aussi simple que ça. Il faudra aussi profiter de l’énergie de la foule. C’est à la maison que nous avons surtout eu du succès en saison», souligne Rioux.

Du côté des Tigres, le vétéran Francis Thibeault croit que l’équipe a disputé un match sans reproche.

«Nous nous sommes présentés au Centre civique Mémorial avec une seule idée en tête et c’était de gagner, mentionne-t-il. Nous avons non seulement disputé un gros match de 60 minutes avec intensité, mais nous avons aussi été beaucoup plus disciplinés.»

Drew Toner est également d’avis que les Tigres ont joué un grand match.

«Nous avons joué ce qui s’approche le plus d’une partie parfaite», indique Toner, qui a inscrit deux buts, dont celui de la victoire, ainsi qu’une passe.

«Nous avons suivi notre plan de match, effectué un bon échec-avant. D’être restés éloignés du banc des pénalités a aussi été un facteur important. C’est sûr que nous ne pouvons pas nous permettre de trop nous enfler la tête après une telle victoire, mais nous pouvons être très satisfaits de la façon dont nous avons joué», note Toner.

«Nous avons définitivement passé un message, mardi soir, et c’est possible que nous avons du même coup joué dans leur tête. Cela dit, le Blizzard va sortir fort jeudi et nous devrons être aussi intenses qu’eux. Nous avons un club pour faire un long parcours dans les séries et si nous continuons de jouer comme nous l’avons fait mardi, je n’ai aucun doute que les victoires vont continuer», ajoute Toner.

Le mot de la fin à Francis Thibeault.

«Je ne suis pas prêt à dire que nous avons semé le doute dans la tête du Blizzard, mais c’est évident que nous leur avons passé un message. Le Blizzard demeure toutefois une bonne équipe. Il faut juste continuer comme nous l’avons fait mardi et tout va bien aller», soutient Thibeault.