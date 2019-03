Ligue Acadie-Chaleur: Caraquet va de l’avant avec le protêt

Les Acadiens du Grand Caraquet ont décidé d’aller de l’avant dans leurs intentions de contester la légitimité de joueurs âgé de 30 ans et plus du côté des Marchands de Shippagan lors du septième match de la demi-finale de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, mardi.

La direction des Acadiens ont envoyé une version écrite de la plainte au président de la ligue, Charles Albert, un peu avant 20h mercredi. Elle avait jusqu’à 22h pour le faire. Du coup, elle accepte de payer les frais de procédures.

«Nous ne l’aurions pas fait si nous ne pensions pas ne pas le gagner, a indiqué Hugues Thériault, secrétaire-trésorier du club. Oui, nous avons perdu le septième match, mais nous pensons qu’il y avait une irrégularité. Nous avons bon espoir de gagner notre point, mais la décision finale appartient à la ligue.»

Le président du circuit a confirmé au journal avoir reçu le document écrit des Acadiens. Il devait d’abord vérifier avec Hockey Nouveau-Brunswick si la procédure a été respectée. Sinon, la demande sera rejetée, a-t-il indiqué.

Si le processus se poursuit, M. Albert entend convoquer son comité de discipline tôt jeudi matin.

Jules Desylva, des Marchands, a confirmé au journal avoir reçu la copie des doléances des Acadiens.

«Nous attendons maintenant la décision», a-t-il mentionné.

D’ici là, la finale entre les Marchands de Shippagan et les Alpines de Tracadie est toujours à l’horaire. Le premier duel est prévu jeudi soir, à 19h30, au Complexe S.-A.-Dionne de Tracadie. Ce sera suivi des rencontres de vendredi, au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan (20h), et dimanche à Tracadie (19h).

Vers la fin de la deuxième période alors que la marque était de 3 à 1 pour Shippagan, la direction des Acadiens a avisé les arbitres d’une possible irrégularité dans l’alignement des Marchands. Elle soutient que l’adversaire avait habillé sept joueurs âgés de 30 ans et plus pour cette rencontre, alors que la constitution du circuit n’en permet que six.

Hugues Thériault a également mentionné que si jamais le protêt était rejeté, la direction allait étudier la possibilité d’aller en appel.

«Nous n’irions pas faire perdre du temps à tout le monde si on ne pensait pas que notre point n’était pas solide. On pense qu’on va gagner. Nous avons vu la constitution et la règle n’est pas claire. Nous pensons qu’il y a une erreur et que c’est à la ligue de la corriger. Au besoin, nous irons voir Hockey Nouveau-Brunswick», a-t-il continué.

Pour l’instant, il est encore trop tôt pour déterminer les conséquences de cette plainte. Si Caraquet gagne son argument, il gagne le match ou il est repris.