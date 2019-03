Le Drakkar ne croit pas que les Wildcats seront une proie facile

«Nous n’oublions pas non plus que les Wildcats ont été premiers au classement général pendant une partie de l’année.»

En séries, il est généralement de bonne guerre de lancer des fleurs à l’adversaire et d’éviter à tout prix de réveiller le lion qui sommeille de l’autre côté.

Les entraîneurs des Wildcats de Moncton et du Drakkar de Baie-Comeau, John Torchetti et Martin Bernard, ont évidemment perpétué cette vieille tradition.

Sauf que dans le cas de Bernard, on sent qu’il respecte réellement le groupe qu’il aura devant lui à compter de vendredi soir.

Le Drakkar (49-15-2-2, 102 points) est largement favori face aux Wildcats (38-21-4-5, 85 points), mais personne à Baie-Comeau ne croit à une victoire facile.

«Je pense que ça va être une série chaudement disputée», assure le pilote du Drakkar.

«Les Wildcats forment une très bonne équipe de hockey. Depuis le changement d’entraîneur, ils ont franchi un pas en avant dans leur façon de jouer. C’est une équipe qui est bien structurée et je pense que cette série va se gagner pouce par pouce.»

L’entraîneur québécois sait que son équipe est favorite, mais refuse de placer cette pression supplémentaire sur les épaules de ses joueurs.

«Dans les séries, tout est à recommencer à chaque match. On ne peut pas s’attarder sur ce que les experts et les spécialistes pensent, mais plutôt sur les tâches que nous avons à accomplir pendant les parties.»

Quand les joueurs du Drakkar vont sauter sur la patinoire du Centre Henry Leonard, vendredi soir, ils vont retrouver un visage familier dans le filet adverse.

«Francis (Leclerc) a connu une très belle saison à Moncton. C’est un gardien de but qui a inspiré son équipe pendant toute la saison. C’est bien évident qu’il va arriver à Baie-Comeau gonflé à bloc», prédit Martin Bernard.

Selon lui, la recette du succès est fort simple face aux Wildcats.

«On devra rester à l’intérieur de notre identité. On est une équipe qui est capable de patiner et on devra utiliser notre vitesse à notre avantage», explique-t-il.

«On a des bons patineurs comme Gabriel Fortier, Ethan Crossman, Danick Martel ou Nikita Alexeyev. Ivan Chekhovich s’est battu toute la saison pour le championnat des pointeurs. On a un beau mélange en attaque et en défensive. On a ajouté de l’expérience à la ligne bleue avec Pascal Corbeil, Mathieu Charlebois et Keenan MacIsaac. On est bien équilibrés.»

L’entraîneur affirme ne pas être agacé par le fait que les experts d’en ont que pour les Voltigeurs de Drummondville ou les Huskies de Rouyn-Noranda cette année.

«Dans la deuxième moitié de saison, on est la deuxième équipe qui a amassé le plus de points au classement, derrière les Huskies. Le fait que les gens ne parlent pas de nous ne nous dérange pas du tout. On garde notre tête dans le moment présent.»