Le miracle du Magic: des foules en forte hausse

Après avoir passé quelques saisons à vivoter sous le nom des Miracles, le Magic semble enfin assis sur des bases solides. Avec un nouveau domicile et un groupe de partisans qui ne cesse de grandir, la seule équipe professionnelle à Moncton entrevoit l’avenir avec optimisme.

Les Miracles ont vu le jour en 2011. Ils étaient nombreux à douter de la viabilité d’une équipe de basketball professionnelle à Moncton.

Et ils avaient parfaitement raison.

Sur le terrain, l’équipe a présenté une fiche positive (20-20) une seule fois (en 2012-2013) en six saisons.

Les entraîneurs se sont succédé derrière le banc (Norris Bell, Mike Evans, Ricky Benitez, Serge Langis, Dennis Truax et Paul Mokeski), sans jamais pouvoir mener l’équipe à un titre.

En 2017, les moribonds Miracles ont eu droit à un petit coup de baguette magique sous la forme d’un nouveau départ.

Le championnat de saison régulière remporté mardi est la preuve que la nouvelle direction fait les choses de la bonne façon.

«Nous regardons les choses sur des cycles de trois ans. Cette saison, nous essayons de bâtir sur les succès de notre première saison», explique le directeur général Mike Storey.

«Notre objectif n’est pas nécessairement de faire des profits, mais plutôt d’offrir aux gens un spectacle de qualité et faire notre part pour la communauté du Grand Moncton.»

En 2017-2018, le Magic a attiré en moyenne 1100 spectateurs par match au Colisée.

Cette saison, on parle d’une augmentation d’environ 30% de l’achalandage au Centre Avenir.

«Nous avons déjà eu des foules de plus de 2000 personnes et je pense qu’on va revoir ça de plus en plus souvent avec les performances de l’équipe et l’expérience que les gens vivent avec nous. Les réactions des gens qui viennent ici sont très positives, ce qui est très encourageant pour nous», mentionne Storey.

Et quand il regarde en avant, le grand patron du Magic se dit très optimiste.

«Les amateurs sont passionnés par leur équipe et on voit une croissance constante, notamment au sein de la communauté acadienne du Grand Moncton. Nous voulons nous assurer d’inclure tout le monde dans notre aventure», affirme-t-il.

«Nous allons continuer à être très présents dans la communauté et devenir une partie intégrante de la vie quotidienne à Moncton. Les joueurs adorent leur expérience ici et ils se font un plaisir de redonner autant qu’ils le peuvent aux jeunes et à leur communauté d’accueil.»