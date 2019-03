Le miracle du Magic: des partisans passionnés

Le Magic de Moncton ne remplit pas encore les gradins du Centre Avenir, mais l’équipe dirigée par Joe Salerno peut compter sur un groupe de mordus qui seront derrière leur équipe, peu importe les résultats. Dave et Woodie King sont là depuis le début de l’aventure du basketball professionnel à Moncton. Ces deux passionnés souhaitent que leur équipe procurera à la ville de Moncton un premier titre au niveau professionnel.

Avec leur chandail du Magic et leur grosse cloche bruyante, Dave et Woodie s’assurent que les joueurs sur le terrain remarquent leur présence, que ce soit les favoris locaux ou l’équipe adverse.

«On adore le basketball. En plus, c’est la seule équipe professionnelle que nous avons ici à Moncton», raconte Dave King, un admirateur des Raptors de Toronto, dans la NBA.

«C’est le père de Dave qui nous a amenés voir quelques parties des Miracles à l’époque. Nous sommes ici depuis», enchaîne son épouse, en brandissant sa cloche après un panier du Magic.

«On aime l’ambiance et surtout l’action des parties. Ça n’arrête jamais. Nous connaissons des gens qui sont venus pour un match et qui sont devenus des inconditionnels. Les joueurs sont très impliqués dans la communauté et on les voit souvent aller dans les écoles», ajoute-t-elle.

Celle qui admire Lebron James pense que le Magic va tout gagner cette saison.

«Ils semblent avoir une belle chimie. Ils ont aussi une équipe très excitante à voir jouer.Je pense qu’ils vont aller jusqu’au bout. J’espère que toute la communauté de Moncton va venir les encourager.»

Dallas Walsh et Cody Branch sont aussi devenus des inconditionnels du Magic.

Les deux étudiants de Bathurst sont des réguliers aux abords du court.

«On est des gros amateurs de basketball. On a joué au secondaire (Walsh avec ÉSN et Branch avec BHS). Je suis le basketball depuis que je suis jeune», mentionne Dallas Walsh.

«J’ai beaucoup suivi Lebron James quand j’étais plus jeune et j’adore les Bulls de Chicago. J’aimais aussi beaucoup Chris Bosh, avec les Raptors.»

Son compagnon croit aux chances du Magic en 2019.

«Le Magic a une très bonne équipe cette saison. Je pense qu’ils vont se rendre loin en séries. L’ambiance qu’on voit dans l’aréna est vraiment bien. On a la chance de voir des joueurs qui vont dans certains cas se rendre jusqu’à la NBA.»

Les deux amis se disent comblés de pouvoir encourager un ancien de l’école Bathurst High avec le Magic, Brad States.

«On l’a vu jouer quand il était jeune. Il était à la même école que Cody. Ils avaient remporté le championnat provincial cette saison-là», mentionne Dallas Walsh.

«C’est vraiment le fun de voir un gars de la place en train de jouer dans une ligue professionnelle. Je me souviens d’avoir été vu jouer les grosses parties de son équipe quand j’étais en septième année. Il était incroyable à voir jouer. Ça montre aux jeunes de Bathurst que c’est possible d’aller loin dans le basketball.»