Le miracle du Magic: un basketballeur de Bathurst réalise son rêve de p’tit gars

Brad States a grandi à deux heures de route du Centre Avenir. Pour l’athlète de Bathurst, c’est donc un rêve de petit garçon qui se réalise chaque fois qu’il endosse son maillot du Magic de Moncton.

«C’est incroyable de jouer ici. Je suis très fier de pouvoir dire que je peux jouer au basketball professionnel dans ma province d’origine», mentionne le joueur de 6 pieds 7 pouces et de 220 livres.

Le Néo-Brunswickois a amorcé la saison avec le Edge de Saint-Jean, mais il a été libéré en cours de saison.

Comme l’entraîneur du Magic, Joe Salerno, l’avait déjà dirigé avec le Storm de l’Île-du-Prince-Édouard à sa première saison dans le circuit (en 2016-2017), le téléphone n’a pas tardé à sonner.

Il s’est officiellement joint au Magic le 17 février.

L’ancien des Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard entend bien profiter de son séjour à Moncton pour inspirer les jeunes.

«Je veux leur montrer que c’est possible d’atteindre le niveau professionnel s’ils le veulent vraiment, peu importe la ville d’où ils viennent. Ils n’ont qu’à continuer à travailler fort, et qui sait, ils vont peut-être y arriver un jour», raconte l’athlète âgé de 25 ans.

«Je ne pensais jamais que des jeunes viendraient me voir un jour me dire que je suis leur idole. C’est fabuleux. C’est un sentiment difficile à décrire. Ça me rend très humble.»

Pour Joe Salerno, l’embauche de Brad States allait de soi.

«Je connais Brad depuis longtemps et je sais qu’il est l’ambassadeur parfait pour les jeunes de toute la province», affirme le pilote du Magic.

«Je pense que c’est très spécial pour lui de pouvoir jouer dans sa province d’origine au niveau professionnel. Il représente un beau modèle pour les jeunes athlètes d’ici qui rêvent d’atteindre un haut niveau dans le sport qui les passionne.»

En sept parties avec le Magic, States a joué un total de 69 minutes, soit une moyenne de 9,9 par match.

Il a récolté un total de 18 points, dont sept sur une possibilité de huit depuis la ligne de lancer franc.

Le numéro 24 s’est emparé de cinq rebonds en territoire offensif et de sept sous le panier adverse.