Protêt des Acadiens: le dossier est clos

Le président de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur Charles Albert est catégorique, la série entre les Acadiens de Caraquet et les Marchands de Shippagan est un dossier clos. Point à la ligne.

«Le protêt a été jugé irrecevable et les Acadiens ne peuvent pas faire appel. C’est aussi simple que ça», affirme le président.

Avec le recul, Charles Albert convient toutefois qu’il a contribué à tout ce méli-mélo à la suite d’un échange de courts textes sur Messenger, samedi soir, avant le sixième duel de la série qui a eu lieu au Colisée Léopold-Foulem.

«Hugues Thériault (secrétaire-trésorier des Acadiens) m’a écrit pour me demander combien les Marchands avaient de joueurs de 30 ans et j’ai d’abord demandé à ce qu’il m’envoie la feuille du match. Après l’avoir consulté, j’ai répondu qu’il y en avait six en nommant les joueurs en question. L’erreur que j’ai fait, c’est que je n’ai pas consulté la constitution», révèle Charles Albert.

«Même si en un sens, je n’ai pas menti parce qu’il y avait bel et bien six joueurs de 30 ans. J’aurais dû préciser que le règlement des joueurs de plus de 30 ans s’applique aux joueurs qui sont nés avant 1988. La prochaine fois qu’on me pose une question, je vais m’assurer de regarder la constitution avant de répondre. Pierre-Paul Roussel est un joueur légal puisqu’il est né en 1988», explique-t-il.

Le président Albert a également tenu à préciser que l’interprétation de certains règlements seront à l’ordre du jour à la réunion annuelle, dont celui concernant la personne qui doit loger un protêt pendant un match.

«Ce règlement fait partie de l’un des 257 377 règles qui doivent être revues», indique avec humour le président.

Puis, plus sérieux, il ajoute: «Il y a plusieurs failles dans la constitution et il faudra tout revoir. Il ne faut pas oublier que cette ligue était indépendante de Hockey Nouveau-Brunswick à sa première année. Déjà qu’il n’y a pas une constitution qui n’est pas sujette à la controverse, ce n’est donc pas évident. Moi, mon rôle, c’est de suivre les règlements actuels. Mais c’est clair qu’il y a plusieurs choses seront discutées à l’AGA», indique-t-il.

Évidemment, et le président est le premier à en convenir, la ligue n’avait nullement besoin de cette mauvaise publicité, surtout après les incidents du deuxième match qui ont mené à une série de suspensions. Cela dit, Charles Albert ne croit pas que le circuit va en souffrir.

«C’est sûr que ça nous a fait mal paraître, mais le plus important c’est que tous les dossiers ont été bien traités. De plus, les foules sont là dans les arénas et c’est bon signe», souligne le président.

Petit-Rocher et Dalhousie

Par ailleurs, Charles Albert a rappelé que les groupes de Petit-Rocher et de Dalhousie devront faire une ultime présentation avant d’être officiellement acceptés dans la LHSAC.

«C’est sûr que ça va causer un problème si l’une de ces équipes nous arrive avec un projet d’alignement composé en majorité de joueurs de plus de 30 ans. J’aimerais aussi faire savoir que si d’autres groupes sont intéressés à joindre la ligue, ils sont les bienvenus. Idéalement, nous aimerions avoir huit équipes en créant deux divisions pour mousser les rivalités naturelles», confie Charles Albert.

Bouctouche est l’une des municipalités que la LHSAC aimerait attirer en vue de la prochaine campagne.