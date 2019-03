Protêt des Acadiens: un courriel a permis de tout éclaircir

Si les Acadiens de Caraquet ont le sentiment d’avoir été escroqué dans leur série demi-finale, le directeur général des Marchands de Shippagan Charles Cormier révèle que l’équipe a respecté les règlements à la lettre.

Il soutient avoir reçu un courriel du président de la ligue Charles Albert, en octobre dernier, où il est bien spécifié que les joueurs visés par le règlement sur la limite d’âge sont ceux qui ont 31 ans et plus.

«C’est un courriel que toutes les équipes de la ligue ont reçu, y compris Caraquet, et ça dit clairement que les gars qui sont considérés comme des joueurs de plus de 30 ans sont ceux qui ont 31 ans ou plus. Si le président n’avait pas envoyé ce courriel, je pourrais comprendre Caraquet de vouloir déposer un protêt parce que juste de dire des joueurs de plus de 30 ans peut porter à confusion. Mais là, Charles Albert l’a clarifié dans ce courriel. Ça parle des gars de 31 ans ou plus. Et dans ce cas-ci, Pierre-Paul Roussel est âgé de 30 ans et il est né en 1988. Il n’est donc pas concerné par ce règlement», affirme Charles Cormier.

C’est d’ailleurs pourquoi Charles Cormier estime que les Acadiens perdent leur temps en voulant interjeter appel.

«Comment ils peuvent aller en appel quand leur protêt a été jugé irrecevable? Ce que les Acadiens font là fait du mal à la ligue. Tout ce qui s’est passé dans cette série fait en sorte que ça ne regarde pas bien.», indique-t-il.

«Honnêtement, tout ce que nous voulons maintenant c’est de mettre cette série contre les Acadiens derrière nous et nous concentrer sur notre finale contre les Alpines de Tracadie», ajoute Charles Cormier.

«Aucune logique dans ce règlement»

Si vous demandez à n’importe qui gravitant autour des Acadiens de Caraquet, la majorité vous dira que l’équipe est actuellement victime d’une grande injustice dans cette abracadabrante intrigue d’alignement illégal.

De son point de vue, l’entraîneur des Acadiens Claude Lagacé soutenait que les Marchands comptaient sur sept joueurs âgés de plus de 30 ans lors du septième et décisif match, mardi soir, alors que selon lui le règlement de la ligue n’en permettrait que six.

Les sept joueurs en question sont Samuel Paquet (40 ans), Martin Duguay (38), André-Oliva Roussel (34), Billy Bezeau (32), Charles Bergeron (32), Luc Landry (32) et Pierre-Paul Roussel (30). Notons que ce dernier a célébré son 30e anniversaire de naissance en septembre dernier.

Le hic c’est que la constitution stipule dans le paragraphe 5.19 b qu’une équipe peut présenter un alignement avec un maximum de six joueurs âgés de plus de 30 ans pour une partie. Et toujours selon le même paragraphe dans la constitution, cette règle implique uniquement les joueurs qui ont 31 ans ou plus.

Chez les Acadiens, qui n’étaient visiblement pas au courant de cette précision dans la constitution, on a cru que le règlement impliquait tous les joueurs âgés de 30 ans plus un jour.

Dans les faits, l’imbroglio résulte d’un échange de courts messages sur Messenger entre le secrétaire-trésorier des Acadiens, Hugues Thériault, et le président de la LHSAC Charles Albert, avant le sixième duel de cette série demi-finale présenté au Colisée Léopold-Foulem.

Dans son message, Hugues Thériault demandait au président combien les Marchands avaient de joueurs de 30 ans dans son alignement. Après avoir jeté un oeil sur l’alignement que lui avait envoyé Thériault, toujours via Messenger, Charles Albert a répondu qu’il y en avait six. En entrevue (lire autre texte), le président reconnaît qu’il a répondu de façon spontanée sans consulter d’abord la constitution.

Cette à partir de cette méprise que les choses ont débouché sur cette histoire de protêt, mardi soir.

Pour Claude Lagacé et tous les membres de l’organisation des Acadiens, de voir les mêmes six joueurs en uniforme, en plus du retour de Billy Bezeau après sa suspension de quatre rencontres, il était clair que les Marchands étaient fautifs. Et à leurs yeux, il était également clair que Charles Albert savait que Shippagan présentait un alignement illégal.

Un autre truc qui a contribué à la frustration des Acadiens, c’est la décision du président de juger irrecevable le protêt pour la simple raison que c’est l’entraîneur (Lagacé) qui en a avisé l’arbitre au lieu du capitaine (par intérim) Mario Albert. Pour Claude Lagacé, ce règlement ne fait aucun sens.

«Il n’y a aucune logique dans ce règlement. Mettons que tu vas au dépanneur et que tu vois une personne voler quelque chose et que tu décides d’arrêter le voleur toi-même, est-ce que le voleur va être trouvé non-coupable parce que ce n’est pas un policier qui a procédé à l’arrestation?», questionne-t-il.

Par ailleurs, en fin d’après-midi jeudi, une fois que les Acadiens ont découvert qu’un communiqué avait bel et bien été envoyé à toutes les équipes concernant le règlement des joueurs de plus de 30 ans, on a tenu à corriger le tir.

«Ce courriel a probablement passé au travers du filet et nous n’en savions rien quand nous avons déposé un protêt sur le match de mardi, mentionne Claude Lagacé. Nous ne voulions pas mal faire, nous avons seulement réagi selon les informations que nous possédions. Nous étions convaincus d’avoir raison. Les Marchands ont donc respecté les règles et nous leur souhaitons bonne chance en finale.»