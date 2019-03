Bathurst succombe à la passion du fatbike

Fatbike ici, fatbike là… J’veux mon fatbike! As-tu essayé le fatbike? Ça roule vraiment sur la neige un fatbike? Ça n’en finit plus. Partout dans les centres plein air à travers le pays, le fatbike a la cote pendant les mois d’hiver. Bathurst ne fait pas exception et la municipalité a même acquis, il y a trois ans, une dizaine de ces vélos aux pneus surdimensionnés qu’elle met à la disposition de ses concitoyens et des visiteurs moyennant quelques sous.

Joël Jean, qui possède son propre fatbike depuis deux ans, est l’un de ceux qui se sont laissés convaincre au cours des dernières années. Avec bonheur, il enfourche de trois à quatre fois par semaine son vélo pour franchir de 10 à 20 km sur la neige.

Ça adonne aussi que Joël Jean est l’entraîneur-chef du Club de vélo de montagne Chaleur (MFB Chaleur). Dès ses premières sorties avec son vélo d’hiver, il en a vu le potentiel pour son club. Il s’est alors mis en tête d’en faire profiter ses athlètes.

Si la municipalité a rapidement donné son aval au projet, il fallait toutefois se porter acquéreur de quatre petits vélos pour les plus jeunes. Le MFB Chaleur a finalement partagé la facture de ces quatre petits vélos avec deux commanditaires, UNI et le club Richelieu.

C’est d’ailleurs en début de semaine que les jeunes cyclistes de MFB Chaleur ont pu s’élancer pour la première fois sur les pistes enneigées (et glacées) situées tout près du Squire Green Golf & Country Club.

«Ça va nous permettre de montrer immédiatement aux nouveaux les techniques de base comme le freinage, la montée des buttes, la descente des buttes et plein d’autres trucs. Comme ça, lorsque nous commencerons la saison d’été en mai, les jeunes pourront tout de suite s’attarder sur d’autres enseignements. Ça va nous aider parce que la première compétition est prévue pour le 20 mai à Moncton», explique Joël Jean.

Le Club de vélo de montagne Chaleur comprend 16 élèves, dont les quatre membres de l’équipe masculine Chaleur en vélo de montagne des Jeux de l’Acadie, soit Mathis Jean, Maxime Parker, Frédéric Arseneau et Matthew Robichaud.

Les sentiers de fatbike, qui étaient à l’origine situés derrière le Centre régional K.-C.-Irving, ont été déménagés au début de l’hiver au 750 rue Golf.

«La municipalité a voté en faveur de nous donner l’accès aux sentiers de motoneige, confie Joël Jean. C’est probablement la meilleure chose qui pouvait arriver parce que nous avons maintenant des kilomètres à ronde pour faire du développement de sentiers. La majorité de nos sentiers sont désormais quatre saisons et nous pourrons donc les utiliser été comme hiver.»

Interrogée sur les différences du fatbike avec le vélo de montagne, Laurence Arseneau soutient que la conduite est un peu plus difficile.

«À cause de la glace, tu as moins de contrôle, dit-elle. La première fois que j’en ai fait, je suis tombée en descendant une butte. À cause des pneus, le bicycle est plus pesant et c’est ce qui fait qu’on sent une différence en pédalant. Il y a aussi la suspension qui n’est pas pareille. Mais sinon, c’est vraiment amusant le fatbike.»