Carey Price a volé un but certain à Jordan Eberle. - La Presse canadienne: Paul Chiasson

Voici les cinq moments marquants du match entre les Islanders de New York et le Canadien de Montréal, jeudi, au Centre Bell.

Thompson prend les choses en main

Le Canadien s’est retrouvé en infériorité numérique pendant 3:39 d’affilée, dont 21 secondes en désavantage de deux hommes en première période. Les Islanders ont été incapables de profiter de cette situation pour ouvrir la marque et Nate Thompson a joué un rôle important dans la réussite du Canadien. Thompson est passé bien proche de même marquer en infériorité numérique, après qu’il eut gagné une bataille le long de la rampe contre trois joueurs des Islanders. Il s’est toutefois buté au gardien Thomas Greiss. Phillip Danault a aussi bien fait pendant le désavantage numérique.

Armia brise la glace

Le Canadien a profité à son tour de deux avantages numériques consécutifs tard en première période et il a été plus opportuniste que les visiteurs, ouvrant le pointage avec 6,3 secondes à faire. Shea Weber a bloqué un dégagement des Islanders, puis Jordan Weal y est allé d’un court échange avec Jonathan Drouin. Posté sur le flanc droit, Weal a ensuite rejoint Joel Armia dans l’enclave et le tir du Finlandais s’est faufilé à travers l’équipement du gardien Thomas Greiss. Il s’agissait pour Armia d’un premier but en carrière dans la LNH en avantage numérique, à son 229e match.

Un laser de Weber

Le Canadien a doublé son avance après seulement 63 secondes de jeu en deuxième période. Artturi Lehkonen est passé à quelques centimètres de s’inscrire au pointage, quand il a déjoué Thomas Greiss en revenant devant le filet, mais la rondelle a atteint le poteau éloigné. Les Islanders ont balayé le devant de leur filet, envoyant Andrew Shaw au sol quand l’attaquant du Canadien a été atteint au visage par un bâton. Profitant peut-être un peu de la confusion, Shea Weber a récupéré le disque le long de la rampe et a décoché un puissant tir qui a atteint le côté supérieur par-dessus l’épaule droite de Greiss.

Deux fois plutôt qu’une

Les Islanders ont tranquillement commencé à imposer leur volonté par la suite et Carey Price a dû réaliser quelques beaux arrêts pour éviter d’ouvrir la porte aux visiteurs. Price a d’abord frustré Jordan Eberle une première fois à la suite d’une remise de Brock Nelson à partir de l’arrière du filet. Price a rejoué le même tour à Eberle une minute plus tard. Cette fois, Mathew Barzal a mis la table pour Eberle avec une passe transversale. Price a précipité un peu son déplacement et était en déséquilibre au moment où Eberle a tenté son tir. Price toutefois réussi l’arrêt avec le bout du patin gauche.

Effort complet de Drouin

Moins de 30 secondes après l’arrêt spectaculaire de Carey Price aux dépens de Jordan Eberle, le Canadien a porté un dur coup aux Islanders en creusant l’écart à 3-0. Jonathan Drouin a amorcé la séquence en provoquant un revirement dans son territoire et il a orchestré une attaque à trois contre deux. Drouin a rejoint Jesperi Kotkaniemi au centre, puis Kotkaniemi a fait la passe vers sa gauche à Joel Armia. Ce dernier a ensuite rejoint Drouin, qui a complété le jeu en contournant le gardien Thomas Greiss pour tirer dans un filet ouvert.