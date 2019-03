Pas question d’abandonner chez le Blizzard

Si on fait abstraction du troisième match où il s’est fait humilier 6 à 0, le Blizzard n’a pas mal joué dans cette série. En fait, chacun des trois autres duels aurait pu aller d’un côté comme de l’autre. Le problème c’est que la défensive des Tigres donne très peu de chances de marquer. Ils sont avares à ce niveau. Des félins aussi avares que Séraphin Poudrier.

Malgré la position précaire des siens, le vétéran Logan Johnston garde néanmoins espoir. Il ne tient absolument pas de terminer sa carrière sur une telle note.

«C’est évident que nous ne sommes pas dans une position idéale, mais je continue de croire dans chacun des gars qui se trouvent dans notre vestiaire. Il n’est pas question que nous abandonnions malgré le défi de taille devant nous. Tout ce que nous devons faire c’est de rester positif et de continuer de travailler fort», illustre Johnston.

«Pour nous, c’est assez simple, c’est do or die, confie Olivier-Luc Haché. Il faut donc tout donner pour que notre saison se prolonge au-delà du match de samedi soir à Campbellton. Tous les gars y croient encore. Nous avons beaucoup de gagnants dans notre vestiaire.»

«Plusieurs de nos gars étaient là la saison dernière quand le Blizzard a gagné le championnat. Ils savent donc ce que ça prend pour gagner et je peux te dire que l’ambiance est encore très bonne», mentionne le hockeyeur de Savoy Landing, qui a disputé la première moitié de la saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda dans la LHJMQ.

Le défenseur Marc-Antoine Couture est lui aussi d’avis que les joueurs du Blizzard sont loin d’avoir abandonné l’idée d’obtenir un laissez-passer pour la ronde suivante.

«Nous y croyons encore tous. Samedi, nous allons y aller présence par présence, période par période. C’est certain que ça va être difficile de remonter la pente. Après tout, on perd 3-1 dans la série. Mais ça s’est déjà vu plusieurs fois. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne serions pas capables de le faire?», questionne Couture.

«Nous gardons une bonne attitude et nous savons que ce n’est pas le temps de baisser les bras. Nous allons faire face au défi qui se trouve devant nous et nous allons jouer avec l’instinct de survie. Nous n’abandonnerons pas. Samedi, nous allons jouer avec intensité, et ce pendant 60 minutes», assure Marc-Antoine Couture.

Si le Blizzard parvient à provoquer un sixième duel, il sera présenté lundi au Centre Jean-Daigle. En cas de septième rencontre, elle serait présentée mercredi à Campbellton.

Le gagnant de cette série affrontera le vainqueur de celle opposant les Western Capitals de Summerside et les Aces de St. Stephens. Les Prince-Édouardiens mènent la série 3-0 et pourraient y mettre un terme dès samedi soir.

Les Tigres veulent en finir au plus vite

Les Tigres de Campbellton ont beau dominer la série 3-1 et avoir le gros bout du bâton face au Blizzard d’Edmundston, ils ne prennent rien pour acquis. Et cela même s’ils auront l’occasion d’éliminer leurs rivaux devant leurs partisans au Centre civique Mémorial, samedi soir.

Le vétéran Pierre-Luc Lurette, qui en a vu d’autres en cinq saisons dans le circuit junior des Maritimes, se doute fort bien que le Blizzard va se présenter avec beaucoup de détermination.

«C’est sûr que nous aimerions terminer cette série au plus vite, mais nous sommes aussi conscients que la quatrième victoire est souvent la plus difficile à aller chercher. Le Blizzard a une bonne équipe et il va venir ici avec l’idée de remporter le match. Il n’y a encore rien de gagné dans cette série», souligne le hockeyeur de Val-d’Amour.

Lurette aime toutefois la façon dont l’équipe se comporte sur la glace. Selon lui, les Tigres jouent de la bonne façon.

«En défensive, nous jouons une partie solide, nous bloquons des tirs et nous frappons. En offensive, nous parvenons à mettre la rondelle dans le fond du filet. Nous jouons comme les Tigres doivent jouer. Évidemment, il y a toujours des petites choses qui peuvent être améliorées, mais dans l’ensemble tout le monde est satisfait de la manière que l’équipe joue», mentionne Pierre-Luc Lurette.

L’ailier gauche Maxim Charest est lui aussi d’avis que le Blizzard n’a pas dit son dernier mot.

«Je m’attends à une partie très intense samedi. Le Blizzard ne voudra pas que la série se termine aussi tôt. Cela dit, nous ne leur laisserons aucune chance. Plus rapidement nous éliminerons le Blizzard mieux ce sera pour nous, ne serait-ce que pour éviter certaines blessures. Il faut aussi empêcher le Blizzard de reprendre espoir», confie Charest.

«C’est donc un match avec beaucoup d’enjeux qui nous attend samedi et il y aura sans doute de l’émotion dans l’air», précise Maxim Charest.