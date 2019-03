Saint-Quentin devra freiner la puissante attaque de Perth-Andover

Si les Castors de Saint-Quentin ont des visées sur une troisième coupe Gérald-Martin en quatre ans et d’une cinquième dans leur histoire, ils devront dans un premier temps empêcher le Thunder de Perth-Andover de remplir le filet à pleines pelletées, exploit que les Draveurs du Bas-Madawaska et les Ambassadeurs de Saint-Jacques ont été incapables de réaliser dans les rondes précédentes.

C’est toutefois plus facile à dire qu’à faire quand on sait que les Peter Trainor, Brandon Parsons, Mike Thomas, Lachlan MacIntosh et Mackenzie Brown font tous partie de l’élite provinciale du hockey senior. Le Thunder a produit 53 buts en seulement neuf parties éliminatoires jusqu’ici.

C’est sans oublier leur excellent quart-arrière Luke Gallant qui est toujours sur la glace. Voilà un cheval qui ne passe pas beaucoup de temps dans l’écurie.

«Je sais très bien que nous ne sommes pas les favoris, mais nous croyons tout de même en nos chances», soutient le défenseur Keith Sexton.

«C’est vrai que le Thunder a plusieurs excellents joueurs et nous devons les respecter. Ils marquent en moyenne de cinq à six buts par partie et c’est la preuve que c’est une puissance. Cela dit, nous les Castors nous sommes bons à 5 contre 5. Nous savons que nous pouvons rivaliser avec eux si nous leur enlevons toute chance d’utiliser leur attaque à cinq. La discipline va être la clé dans cette série», affirme Sexton.

Ce dernier ajoute que les gens ne doivent pas oublier que les Castors ont deux bons gardiens, une défensive qui a fait ses preuves au fil des années et une offensive qui a su répliquer à celle des Panthères du Haut-Madawaska en demi-finale.

«Finalement, je ne crois pas que nos chances sont si minces, indique Sexton. Il s’agit juste d’éviter le banc des punitions et s’arranger pour jouer à 5 contre 5. C’est un cliché, mais c’est ça.»

Le gardien Pierre-Luc Thériault voue lui aussi beaucoup de respect au Thunder.

Bien que les Castors ont un beau vécu avec les conquêtes de 2016 et 2017, Thériault est d’avis que ça ne vaut plus rien une fois rendu à ce stade-ci de la saison.

«Je ne vois pas notre vécu comme un avantage en notre faveur, signale Thériault. Je vous rappelle que le Thunder nous a battus en demi-finale le printemps dernier.»

«C’est clair que la discipline sera le mot d’ordre. Si nous voulons soulever à nouveau la coupe, il faudra que tous les gars de l’équipe jouent à leur plein potentiel», souligne le portier des Castors.

Du côté du Thunder, Luke Gallant jure que lui et ses coéquipiers respectent au plus haut point les Castors.

«C’est un club bien balancé à toutes les positions, mentionne Gallant. Et puis ils ont Keith Sexton et Mathieu Labrie à l’arrière. Ces gars-là sont deux gros morceaux de cette équipe. Ce sont deux grands joueurs de hockey.»

«Honnêtement, je crois que le facteur le plus important de cette finale sera les unités spéciales. Et aussi, bien sûr, quel club va être prêt à fournir un plus grand effort», révèle Luke Gallant.

Rappelons que le Thunder a remporté trois de ses quatre affrontements contre les Castors en saison régulière.

Les hostilités débutent samedi à Perth-Andover et le deuxième duel sera présenté dimanche à Saint-Quentin.