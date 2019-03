Les Wildcats égalent la série contre le Drakkar

Le gardien des Wildcats de Moncton, Francis Leclerc, plus tôt pendant la saison. - Collaboration spéciale: Wildcats de Moncton: Daniel St-Louis

Le gardien Francis Leclerc a connu un autre très bon match et les Wildcats de Moncton ont défait le Drakkar de Baie-Comeau 5-2, samedi, pour créer l’égalité 1-1 dans la série.

Leclerc s’était dressé devant 47 lancers la veille, lors d’une défaite en prolongation de 2-1, mais cette fois, son équipe lui a offert un meilleur appui offensif. Le vétéran de 20 ans a réalisé 39 arrêts.

L’attaquant recrue Elliot Desnoyers a marqué ses deux premiers buts en carrière en séries, dont celui de la victoire, en avantage numérique. Alexander Khovanov, Jacob Hudson et Mika Cyr, dans un filet désert, ont aussi enfilé l’aiguille pour les Wildcats, qui sont privés des espoirs au prochain repêchage de la LNH Jakob Pelletier et Jordan Spence.

Cyr et Jeremy McKenna ont terminé la rencontre avec trois mentions d’aide chacun pour les visiteurs.

Ethan Crossman a créé l’égalité alors que le Drakkar évoluait avec un joueur en plus et Samuel L’Italien a réduit l’écart à un but en troisième période, mais les Wildcats ont tenu le coup.

Alex D’Orio a alloué quatre buts en 21 tirs devant la cage du Drakkar, qui vient de perdre l’avantage de la patinoire.

La série se transportera maintenant à Moncton et le troisième affrontement aura lieu mardi soir.

Screaming Eagles 4 – Islanders 6 (Charlottetown mène la série 2-0)

Lukas Cormier a dénoué l’impasse alors qu’il restait moins de six minutes à jouer au match et les Islanders de Charlottetown ont battu les Screaming Eagles du Cap-Breton 6-4.

Cormier a accepté une passe de Hunter Drew et il a profité de la circulation devant le filet des Screaming Eagles pour décocher un tir de la pointe qui a fait scintiller la lumière rouge.

La veille, les Islanders avaient laissé leurs adversaires créer l’égalité en troisième période avant de l’emporter en deuxième prolongation. Le scénario s’est reproduit samedi, alors que la formation de l’Île-du-Prince-Édouard a laissé filer une avance de 4-2.

Daniel Hardie a récolté deux buts et une assistance pour l’équipe locale alors que Kevin Gursoy, Nikita Alexandrov et Zachary Beauregard, dans un filet désert, ont aussi contribué offensivement avec un but.

Mathias Laferrière, Mitchell Balmas, Leon Gawanke et Kyle Havlena ont répliqué pour les Screaming Eagles, qui ont effacé un retard de deux buts à deux reprises, mais n’ont pas été en mesure de prendre les devants.

Matthew Welsh a repoussé 30 des 34 rondelles dirigées vers lui pour les Islanders alors que son vis-à-vis Kevin Mandolese a cédé cinq fois en 33 lancers pour la troupe du Cap-Breton.

La série prendra maintenant la direction du domicile des Screaming Eagles et la troisième partie se tiendra mardi soir.

Armada 0 – Phoenix 6 (La série est égale 1-1)

Samuel Poulin a enregistré un tour du chapeau et le Phoenix de Sherbrooke a remis les pendules à l’heure en écrasant l’Armada de Blainville-Boisbriand 6-0.

Poulin, qui avait marqué le seul but de son équipe la veille, lors d’une défaite cinglante de 5-1, a mené l’attaque du Phoenix en trouvant le fond du filet lors de chaque période.

Le Phoenix a explosé avec quatre buts au deuxième engagement, décochant pas moins de 22 tirs au but, soit la moitié de son total du match. Alexandre Joncas, Bobby Dow et Nathael Roy ont aussi noirci la feuille de pointage.

Dakota Lund-Cornish a laissé son attaque s’occuper de l’Armada et il a obtenu son premier blanchissage en carrière en séries grâce à 17 arrêts. Brendan Cregan avait pratiquement muselé ses anciens coéquipiers, vendredi, mais il a alloué six buts en 44 lancers lors de la deuxième partie de cette série.

Les deux équipes prendront maintenant la direction de Boisbriand pour y disputer le troisième duel, mardi soir.