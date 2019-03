Les Patriotes championnes!

Danie Halloran va se rappeler longtemps de son dernier match de hockey au niveau secondaire. Devant parents et amis, l’attaquante originaire de Cap-Pelé a fait le tour de la glace du Centre J.K. Irving de Bouctouche, dimanche, en tenant le gros trophée au bout de ses bras. À son dernier tour de piste avec les Patriotes de l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac, l’élève de 12e année est enfin championne!

L’équipe dirigée par Mario Cormier a signé une victoire de 3 à 1 sur les Lions de l’école Leo Hayes de Fredericton lors de la finale de la Ligue de hockey féminine AAA des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick, pour succéder aux Cavalières de l’école Clément-Cormier de Bouctouche, championnes provinciales de 2018.

Danie Halloran, Tiana Skerry et Erica Babineau ont marqué les buts des nouvelles monarques du hockey scolaire.

Il s’agissait du troisième titre provincial de l’histoire des Patriotes.

«C’est incroyable comme sentiment. C’est un moment mémorable que je n’oublierai jamais», affirme le numéro 18 des Patriotes.

«Ça fait quatre ans qu’on travaille pour ce moment-là et on y est finalement arrivé.»

La joueuse acadienne doit se pincer pour s’assurer qu’elle ne rêve pas.

«À la fin du match, j’étais émue. On a finalement réussi à prouver à tout le monde qui pensait qu’on n’était pas capable de faire ça qu’on pouvait tout gagner», raconte celle qui poursuivra ses études à l’Université de Moncton en septembre.

«Ce fut vraiment un travail d’équipe tout au long de l’année. On n’a jamais lâché dans ce match et on a donné tout ce qu’on avait. On était les premières sur la rondelle et on le voulait vraiment.»

L’attaquante parlait d’une ambiance électrique dans le Centre J.K. Irving, dimanche.

«Il y avait plus de monde que je l’avais imaginé. C’était un peu énervant au début du match quand on regardait le monde, mais une fois que le match a commencé, on s’est concentré. On avait vraiment un bel esprit d’équipe cette saison. Toutes les filles s’entendaient bien ensemble. Ça ne dérangeait pas qui faisait les buts, on voulait juste gagner.»

Danie Halloran quitte donc les Patriotes avec le sentiment du devoir accompli et la tête pleine de souvenirs.

«Je suis heureuse de finir ma carrière de cette façon. Je n’ai pas de mots pour décrire comment je me sens. Je suis vraiment fière de toute l’équipe. »

L’entraîneur-chef Mario Cormier parlait aussi de fierté.

«Ce fut un travail acharné pas juste cette saison, mais depuis qu’on a remis le programme sur pied (il y a cinq ans). On a commencé avec des filles qui jouaient à la ringuette, qui ne savaient pas comment contrôler la rondelle. Elles ont fait un travail incroyable durant les entraînements cette saison et on voit le résultat aujourd’hui», explique-t-il.

«Notre vitesse et l’effort constant des filles ont fait la différence. Depuis le 23 décembre, on a seulement perdu trois parties.»

En saison régulière, les Patriotes ont conservé un dossier de 14-6-4.

«On a perdu quatre ou cinq parties de suite en décembre. Mais le 23, on a battu Clément-Cormier 1 à 0 et on n’a jamais regardé en arrière par la suite.»

Son message était fort simple avant la rencontre ultime.

«Peu importe ce qui arrivera, vous êtes championnes dans mon esprit. Et le plus important: assurez-vous d’avoir du plaisir.»

C’est exactement ce que les filles des Patriotes ont fait quelques minutes plus tard.

Chez les filles AA à Renous, Marie-Esther de Shippagan a perdu en finale, 4 à 2 devant Thomas-Albert, de Grand-Sault. Thomas-Albert avait eu raison de Marie-Esther, 9 à 3 samedi soir dans la dernière partie du tournoi à la ronde. Louis-Mailloux et Carleton Nord ont fait match nul, 1 à1, Marie-Esther a blanchi LM, 4 à 0 et Thomas-Albert a gagné 6 à 3 contre Carleton. Marie-Esther avait doublé Carleton Nord, 4 à 2 et Thomas-Albert a défait Louis-Mailloux, 8 à 1.