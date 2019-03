Midget AAA: les Flyers de Moncton, une dynastie?

Le mot dynastie est souvent lancé à gauche et à droite dans le monde du sport. Mais dans le cas des Flyers de Moncton, c’est pratiquement impossible de trouver un autre terme pour décrire leur domination sur la Ligue de hockey midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

L’équipe de John DeCourcey a signé une victoire de 4 à 1 sur les Vitos de Saint-Jean, samedi soir au Centre Superior Propane, pour mettre la main sur le championnat provincial.

Pour Moncton, il s’agissait d’une septième bannière au cours des onze dernières saisons.

«On était vraiment prêt pour ce match-là», raconte l’attaquant Cole Cormier.

«Cette victoire nous donne la chance d’aller aux Atlantiques et peut-être à la Coupe Telus. C’est un autre rêve qui se réalise», mentionne celui qui patinera avec l’Océanic de Rimouski en 2019-2020.

Cormier s’attend à un gros défi au Championnat de l’Atlantique.

«On s’attend à une très grosse compétition. Il y a de très bonnes équipes ailleurs dans les Maritimes. Ça risque d’être une très belle expérience et je pense qu’on peut gagner si on joue comme on est capable.»

Les Flyers de Moncton représenteront le Nouveau-Brunswick au Championnat de hockey midget AAA de l’Atlantique. – Collaboration spéciale: Normand A. Léger

L’entraîneur-chef des Flyers n’en finissait plus de donner des poignées de mains samedi soir.

«Gagner un championnat, ça ne devient jamais monotone. Nous avons 13 nouveaux joueurs dans cette équipe. Ce titre, c’est nouveau pour eux. C’est la première fois qu’ils vivent cette expérience», indique John DeCourcey.

«Je sais que les Flyers gagnent beaucoup, mais pour ce groupe, c’est tout nouveau. Et pour nos sept vétérans, c’est aussi spécial. L’an passé, ils n’ont peut-être pas joué un rôle aussi important dans la conquête du championnat que cette saison. Ce sont aujourd’hui nos leaders, qui ont joué dans les moments importants», ajoute-t-il.

«Pour moi, ça montre la constance de notre programme de hockey. Les joueurs changement, mais ces victoires veulent dire qu’on fait quelque chose de bien, que nous jouons de la bonne façon.»

Le pilote se dit fier du rendement de ses joueurs pendant toute la saison.

«On ne parle jamais de la victoire. Les victoires arrivent quand on fait les bonnes choses, autant sur la glace qu’en dehors. On va prendre une journée pour savourer ce titre et on va se remettre au travail ensuite pour préparer la prochaine étape de notre voyage.»

L’attaquant Alexis Dubé en était à une première conquête du titre, lui qui a évolué en Ontario la saison dernière.

«On avait des grosses attentes pour cette finale et c’est plaisant d’avoir atteint notre objectif. Toutes les équipes au niveau de la LHJMQ veulent des gagnants. C’était ça notre but cette saison de tout gagner», mentionne celui qui appartient au Titan d’Acadie-Bathurst.

L’attaquant âgé de 17 ans estime que les Flyers peuvent aspirer aux grands honneurs lors du championnat de l’Atlantique.

«On a gagné le East Coast Ice Jam (en janvier à Halifax) et toutes les équipes qu’on va affronter étaient là aussi. Je pense que si on travaille bien en équipe, on a des bonnes chances de gagner», souligne-t-il avant d’enlacer un de ses coéquipiers.

«J’ai entendu parler de l’organisation qui gagne chaque année et je suis tellement fier de faire partie de cette grande famille aujourd’hui.»

Le championnat de l’Atlantique aura lieu à Charlottetown, du 4 au 7 avril.

Les Flyers ont atteint la grande finale de cette compétition trois fois au cours des quatre dernières saisons.

Moncton a remporté le titre en 2009, 2012 et 2018 et a perdu en finale en 2015 et 2017.