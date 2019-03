Wildcats: Francis Leclerc fumant à Baie-Comeau

Les Wildcats de Moncton ont réussi à arracher une victoire au Drakkar de Baie-Comeau au Centre Henry Leonard, samedi, mais à quel prix?

Les visiteurs se sont imposés 5 à 2 pour créer l’égalité 1-1 dans la série quatre de sept.

L’Acadien Mika Cyr a dirigé l’attaque des gagnants avec un but et trois passes.

John Torchetti a cependant perdu deux importants soldats au combat, samedi.

L’attaquant Jakob Pelletier s’est blessé au bas du corps en entrant en collision avec le gardien Alex D’Orio.

Le défenseur Jordan Spence, lui, n’a même pas disputé une seule seconde de la rencontre puisqu’il a subi une blessure au bas du corps pendant la période d’échauffement.

L’entraîneur-chef a déjà indiqué que Spence allait rater le match de mardi soir au Centre Avenir.

Pelletier sera réévalué lundi.

Personne n’avait donc le coeur à la fête dans le camp des Wildcats en revenant de la Côte-Nord.

«On va réexaminer Pelletier lundi, mais je ne pense pas que Spence pourra jouer mardi. On va voir comment Pelletier patine et on prendra une décision par la suite», mentionnait l’entraîneur-chef des Wildcats d’une voix presque éteinte.

Mais Torchetti a salué le travail de ses joueurs, malgré l’absence de deux éléments-clés.

«C’était crucial pour nous de connaître un bon départ et c’est exactement ce que nous avons fait. Les joueurs du Drakkar sont vraiment sortis comme des enragés au cours des cinq premières minutes de jeu», raconte-t-il.

«On devait absolument faire un meilleur travail en zone neutre pour la transition défensive-offensive. On commettait trop de revirements et on les laissait contre-attaquer beaucoup trop facilement.»

Le manque de discipline a aussi failli coûter très cher aux visiteurs.

«Nous avons fait un bon travail pour passer la tempête, mais nous leur avons donné deux avantages numériques de suite au milieu de la période. On doit faire preuve de plus de discipline que ça si on veut les battre», mentionne Torchetti.

«Une chance que Frankie (Francis Leclerc) a été formidable devant notre filet et notre unité de désavantage numérique a fait tout un travail. Ces arrêts ont permis à tout le monde de bâtir de la confiance et nous avons finalement marqué (le but d’Elliot Desnoyers)»

Le brio du vétéran gardien a semblé inspirer le reste du groupe.

«Je pense qu’on s’est calmé et qu’on a joué notre match à partir de ce moment. On sait qu’il va y avoir des changements de momentum dans un match de hockey. On l’a vu en deuxième quand on a fait quatre revirements en peu de temps pour leur donner des bonnes chances de marquer.»

La série se transporte maintenant au Centre Avenir pour les rencontres trois (mardi), quatre (mercredi) et cinq (vendredi).

«Pour le troisième match, j’aimerais que l’on connaisse le même bon début, mais qu’on garde les choses plus simples. On sait exactement à quoi s’attendre du Drakkar. Ils ont une excellente équipe et ils travaillent fort», note John Torchetti.

«De notre côté, on doit être meilleurs au cercle des mises en jeu (Moncton a gagné 42 de ses 77 mises en jeu samedi) et être intelligents avec la rondelle entre les deux lignes bleues.»

En espérant que personne d’autre ne se blesse au «bas du corps»…