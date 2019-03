Akkada: une année riche en expérience

Probablement que très peu d’entre vous n’a idée à quel point ça peut faire mal de perdre la peau du bout de son nez, après avoir passé des heures et des heures sous un froid sibérien de -46°C. Rémy Leduc, de Glenwood, a vécu cette mésaventure le mois dernier dès la première journée du Yukon Quest. Il a dû composer avec ce handicap pendant les 11 autres journées en piste.

Le froid était tel que la peau de son nez est restée collée à ses lunettes en métal. Vous pouvez vous imaginer le résultat quand il a retiré ses lunettes la première fois. Pour vous donner une petite idée, c’est le même principe que de se coller la langue l’hiver sur du métal gelé.

Bien entendu, Rémy Leduc préfère aujourd’hui en rire. Comme sa conjointe Katherine, d’ailleurs, qu’on entend rigoler pendant qu’il raconte son calvaire. Pauvre homme.

«Je me suis retrouvé avec un nez de cinéma dans la face, dit-il. La première journée a été un vrai film d’horreur.»

«Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que la peau avait décollé. Il fallait tellement froid que je devais enlever mes lunettes aux deux minutes parce que je ne voyais plus rien. Non pas en raison de la buée, mais parce qu’il y avait de la glace sur les verres et qu’il me fallait la gratter pour l’enlever. En plus, je gelais les doigts chaque fois que j’enlève mes mitaines pour régler mon problème de glace dans les lunettes», révèle Rémy qui, à un certain moment donné, a eu l’idée de se fabriquer un cache-nez avec la couverture de l’un des chiens.

«Mon nez n’a jamais vraiment guéri pour le reste de la course. Je n’avais plus de peau sur le bout du nez, mais une plaie ouverte. Il ne suffisait qu’une simple brise de vent pour que ça brûle. Ç’a été un handicap pendant toute la course. Même aujourd’hui je ressens parfois une petite douleur», mentionne-t-il.

Comme il ne veut plus vivre pareille mésaventure, Rémy Pitre subira cet automne une opération au laser afin qu’il n’ait plus à porter de lunettes.

«J’ai décidé de faire un investissement pour l’équipe. En tout cas je peux te dire que des lunettes de métal dans un tel froid, ce n’est pas winner», lance-t-il en riant.

«Mais en même temps, c’est ça être passionné. Être passionné, c’est d’accepter de souffrir pour ce qu’on aime», ajoute-t-il, pendant que Katherine rigole encore à ses côtés.