Bantam AAA: Rockets et Flyers au sommet

Les équipes du Sud-Est ont complètement dominé les championnats provinciaux de hockey bantam AAA, qui étaient présentés à Bathurst et Nackawic.

Le deuxième filet de la partie de Samuel Savoie, avec moins de quatre minutes à jouer en période de prolongation, a procuré un triomphe de 3 à 2 aux Flyers de Dieppe sur les Hawks de Moncton lors de la finale masculine, qui avait lieu dimanche à Bathurst.

Joël Gallant a réussi l’autre filet des champions, qui succèdent aux Bulls du Nord à titre de monarques du bantam AAA.

Le gardien Olivier Dallaire mérite la victoire devant le filet des Flyers.

La défaite va au dossier de Samuel LeBlanc.

Cam White et Brandon Cormier ont réussi les buts des Hawks dans une cause perdante.

Il s’agit d’un premier titre depuis 2011 pour les Dieppois.

«On a joué toute une partie», raconte l’entraîneur-chef Alex Armsworthy.

«C’est tout un sentiment de remporter un sentiment du Nouveau-Brunswick. Les joueurs ont travaillé dur pendant toute la semaine. On s’est amélioré à chaque partie et on a eu droit à quelques bonds favorables en cours de route», ajoute-t-il.

«Je suis pas mal fier de la performance de mes joueurs. On a bien joué contre les Hawks durant toute la saison. Notre victoire n’est donc pas une surprise. On a un peu modifié notre plan de match et on a pris plus de tirs au but contre eux en finale.»

L’attaquant Joël Gallant savourait également le moment.

«On a connu un départ assez lent dans le tournoi parce qu’on a affronté des équipes plus faibles en partant. Mais on s’est amélioré rapidement quand on a finalement joué contre les meilleures équipes», explique-t-il.

«La finale a été difficile et stressante, mais on a finalement réussi à gagner. On a joué un match plus défensif que d’habitude dans l’ensemble. Je pense qu’on mérite pleinement ce championnat provincial.»

Les Flyers avaient renversé les Bulls du Nord-Ouest 6 à 2 en demi-finale, grâce notamment à un doublé de Joël Gallant.

Les Hawks, de leur côté, avaient disposé des Blues de Fredericton 4 à 3.

Luke Patterson a réussi le filet victorieux en troisième période.

Les Flyers participeront au Championnat de l’Atlantique de hockey bantam AAA, qui aura lieu au début avril à St. Margaret’s Bay, en Nouvelle-Écosse, du 4 au 7 avril.

Chez les filles, les Rockets de Moncton méritent le titre du Nouveau-Brunswick, après un gain de 1 à 0 sur les Phantoms de l’Ouest, dimanche à Nackawic.

Béatrice Léger-Bitting a réussi le seul but de la rencontre, alors que la gardienne Annie-Pier Gilbert récolte le jeu blanc.

«On était l’équipe favorite en partant, mais il a fallu travailler fort et persister pour l’emporter», mentionne l’entraîneur-chef Luc Cormier.

«Nous avons dominé aux tirs au but dans la majorité des parties, mais nous avons fait face à de bonnes gardiennes. On a connu une bonne saison et on était prêt pour le championnat provincial», ajoute-t-il.

Les Rockets participeront au championnat de l’Atlantique de hockey bantam AAA, qui sera présenté à Clarenville, à Terre-Neuve-et-Labrador, du 4 au 7 avril.