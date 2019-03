Les studios Zénith et BoGeste s’illustrent à Edmundston

La 4e édition du concours de danse Feel the Beat, présenté à Edmundston, a offert un tremplin additionnel pour les danseuses et danseurs dans la catégorie Hip Hop, grâce à la compétition Master the Beat, remportée par la troupe Studio Zénith d’Edmundston.

Les danseuses et danseurs évoluant sous le leadership de Isabelle Dionne auront donc la chance de peaufiner une chorégraphie avec des maîtres de la danse à Montréal.

«Ils méritent un prix d’une valeur de 2500 $, ce qui leur permettra de prendre part à 10 heures de formation à Montréal. Ils bénéficieront de conseils de la part de maîtres de la danse qui évoluent dans le Hip Hop. C’est une occasion merveilleuse pour ces jeunes danseuses et danseurs», a expliqué l’animatrice Michèle Paul.

Les danseuses du Studio BoGeste. – Photo: Digiphoto

Par ailleurs, les danseuses du Studio BoGeste ont réalisé un doublé dans la catégorie compétitive. Les deux numéros présentés par les danseuses de la formation de Petit Rocher ont obtenu la première et la deuxième place parmi les 15 numéros présentés. Le Studio a BoGeste a également raflé la palme dans la catégorie solo-duo-trio.

Deux autres prix se sont ajoutés cette année: celui du meilleur costume et celui de la meilleure chorégraphie. Le studio O Janik – Danse & Fitness de Shippagan a remporté la palme du meilleur costume pour son numéro «Girl Power». Le Studio Zénith a pour sa part remporté la palme de la meilleure chorégraphie avec son numéro «Black Hole Sun». La formation Zénith a également remporté la palme dans la catégorie adulte.

Le numéro «More» du Studio Movement Workshop de Bathurst a mérité la distinction «Rising Star».