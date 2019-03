La Coupe Clarkson échappe aux Canadiennes

L’Acadienne Kim Deschênes et ses Canadiennes de Montréal ont loupé leur chance de remporter une deuxième Coupe Clarkson en trois saisons, samedi à Toronto, s’inclinant 5 à 2 devant le Inferno de Calgary. La bonne nouvelle dans le cas de la patineuse originaire de Saint-Quentin, c’est qu’elle a finalement été épargnée par les blessures cet hiver.

Pour la formation de l’Ouest, il s’agit d’une belle revanche, puisqu’elle s’était inclinée en finale face aux Canadiennes en 2017.

Quelques heures après la sirène finale, l’ancienne des Carabins de l’Université de Montréal ruminait encore cette cruelle défaite.

«On dirait que je ne le réalise pas encore. C’est vraiment un sentiment bizarre. L’année s’est terminée dans le temps de le dire. On dirait que ce n’est pas encore fini, mais malheureusement, ça l’est», soupire-t-elle.

«L’équipe ne s’est pas présentée comme elle est capable de le faire. On a seulement joué 40 minutes au lieu d’en jouer 60. La première période nous a vraiment fait mal et Calgary a été chercher le momentum», ajoute Deschênes.

«On tirait de l’arrière et on a pédalé fort pour essayer de revenir, mais on n’a jamais été capable de combler le déficit.»

Éprouvée par de nombreuses blessures au cours de sa belle carrière, y compris quelques sévères commotions cérébrales, l’athlète âgée de 27 ans a finalement pu disputer une saison complète dans la Ligue canadienne de hockey féminin.

«J’ai eu une bonne année. J’ai eu des petites blessures ici et là, mais je n’ai pas manqué de parties. On va toucher du bois. Mais ça va faire du bien d’avoir un repos de quelques semaines pour guérir les petits bobos.»

En 28 rencontres, Kim Deschênes a présenté une fiche de 4-7=11 et une efficacité de +5 à sa cinquième campagne dans le circuit.

Même si elle se dit en parfaite santé, l’Acadienne ne veut pas encore confirmer son retour pour la saison 2019-2020.

«C’est trop loin pour prendre une décision maintenant. Il y a plein de facteurs qui vont entre en ligne de compte. Pour l’instant, si on me demande si j’accroche mes patins, c’est non, parce que je ne suis pas prête. Surtout avec une défaite comme ça en finale», raconte celle qui oeuvre dans le domaine de l’immobilier depuis quelques années.

Elle est aussi entraîneuse avec des jeunes de niveau primaire et secondaire à Sainte-Thérèse, au nord de Montréal.

Avec un emploi du temps aussi chargé et une compétition de plus en plus féroce des jeunes louves qui se pointent, Kim Deschênes ne veut pas planifier trop loin en avant.

«Plusieurs filles font ça à temps plein et c’est de plus en plus ce qui s’en vient», affirme-t-elle.

«Est-ce qu’on sera capable de performer au même niveau de ces athlètes qui s’entraînent tous les jours? Je ne sais pas si ça va venir à un point où je devrai choisir entre le hockey et mon travail. Mais pour l’instant, je peux faire les deux et trouver un équilibre dans tout ça.»

Ça sonne pas mal comme une fille qui a encore le goût de jouer au hockey et de mettre la main sur une autre coupe Clarkson!