Série Wildcats-Drakkar: Jakob Pelletier sur la touche

C’est sans leur meilleur attaquant et leur meilleur défenseur que les Wildcats de Moncton vont affronter le Drakkar de Baie-Comeau, mardi soir au Centre Avenir, lors du troisième match de la série quart de finale quatre de sept de la LHJMQ.

Jakob Pelletier a subi une blessure au bas du corps lors du deuxième match de la série, samedi à Baie-Comeau.

Le numéro 11 est sorti de la patinoire sur une jambe et on craignait le pire dans le camp des Wildcats.

Sans aller jusque là, l’entraîneur-chef John Torchetti reconnaît que l’état de santé de son joueur étoile inquiète.

«Je ne peux pas vraiment faire de prédiction quant à son retour au jeu. Il est évalué chaque jour présentement. Mais je ne pense pas qu’il soit disponible pour les deux prochaines parties.»

Cette blessure force le pilote à muter le vétéran Dylan Seitz au sein du trio d’Alexander Khovanov et d’Adam Capanelli.

Charles-Antoine Giguère se retrouvera pour sa part entre Jacob Hudson et Brady Pataki.

Le défenseur Jordan Spence, aussi blessé au bas du corps, brillera également par son absence pour la troisième rencontre.

Le jeune Elliot Desnoyers prendra la place de Pelletier en avantage numérique, alors que Christian Huntley remplacera Spence.

«Les gars devront s’habituer à eux, mais ça ne change pas nos jeux et notre système», affirme Torchetti.

«Dans le cas de Spence, on perd beaucoup de bonnes sorties de zone, en plus du temps de qualité en avantage numérique. C’est un gars qui prend de bonnes décisions et qui donne habituellement la rondelle au gars qui est ouvert, pour créer des surnombres», explique le pilote des Wildcats.

«Pelletier nous apporte beaucoup d’énergie chaque soir, mais aussi du leadership. Il est un de nos plus gros travaillants. Mais nous avons déjà joué un match sans lui (une victoire de 5 à 2) et son absence se veut une belle occasion pour d’autres de se faire valoir. Ça donne notamment une occasion à Elliot Desnoyers, un jeune âgé de 16 ans, de jouer régulièrement au sein de notre avantage numérique. Giguère aura aussi sa chance sur les unités spéciales.»

Malgré les trous béants laissés par les deux joueurs de premier plan, John Torchetti ne donnait pas du tout l’impression d’un entraîneur abattu, lundi.

«J’ai appris depuis longtemps qu’on doit travailler avec ce qu’on a sous la main. On ne peut rien faire à propos des joueurs qui ne sont pas là. Les gars ont relevé le défi au dernier match et je m’attends à ce qu’ils fassent la même chose mardi soir. C’est ça le hockey de séries.»

Rappelons que la série est égale 1-1.