CRH: Saint-Quentin domine grâce au travail d’équipe

Ça ne fait aucun doute, le trio composé de Bryce Milson, Brandon Coulombe et Eddie Banville est largement responsable de la domination des Castors de Saint-Quentin dans la série finale du Circuit régional de hockey. Les trois rongeurs ont haché menu la défensive du Thunder de Perth-Andover avec une récolte de 16 points dans les deux premiers duels.

Reste à voir s’ils parviendront à ravager le pauvre Thunder, mercredi soir, alors que les deux formations reprendront les hostilités à compter de 20h à Perth-Andover.

La domination du premier trio des Castors est telle que sans lui, il y a fort à parier que c’est le Thunder qui serait en avance 2-0 dans cette série. Deux fois les Castors ont dû surmonter des retards dans le pointage pour finalement remporter ces matchs à l’arraché. Et chaque fois, c’est le premier trio qui a sonné le réveil.

Brandon Coulombe, auteur de trois buts et de trois passes jusqu’ici en finale, estime néanmoins que tout le mérite revient à chacun des membres de l’équipe et non pas uniquement au premier trio.

«C’est l’équipe au complet qui joue bien en ce moment, révèle Coulombe. Chaque joueur connaît son rôle et le complète de façon efficace. C’est d’ailleurs une des principales raisons pourquoi nous avons eu du succès lors des deux premiers matchs de la finale.»

Si ça se trouve, Coulombe croit que les Castors peuvent encore mieux jouer.

«Nous pouvons toujours faire mieux, dit-il. Le hockey est un jeu d’erreur et il sera important d’en faire le moins possible en resserrant notre jeu en zone défensive. Il faut simplifier encore plus notre jeu.»

Le défenseur étoile du Thunder, Luke Gallant, est le premier à admettre que si les Castors mènent la série 2-0 c’est parce qu’ils ont travaillé plus fort.

«Nous devons trouver une façon de conserver notre avance quand ça arrive. Cela dit, il faut donner du crédit aux Castors, ils ne cessent jamais de travailler et ils trouvent une façon de gagner. C’est de cette façon que tu connais du succès en séries», affirme Gallant.

«Mercredi soir, nous devrons égaler leur intensité et leur éthique de travail. De plus, il faudra ralentir leur premier trio. Nous leur avons donné beaucoup trop de temps et d’espace pour faire des jeux, dimanche», mentionne-t-il.

«Avec un tel trio, nous devrons jouer mieux en défensive. Si nous jouons mieux contre ce trio, meilleures seront nos chances de gagner», souligne Luke Gallant.

Les Castors s’attendent évidemment à une opposition encore plus corsée, mercredi soir.

«C’est évident que ce sera un match difficile, confie Brandon Coulombe. Nous savons que le Thunder va entamer la partie avec beaucoup d’intensité. Nous serons prêts à y répondre.»

«Nous avons beau mener la série 2-0, nous ne prenions aucunement notre adversaire à la légère. Il faudra continuer d’utiliser notre vitesse et mettre de la pression sur leur défensive tout en restant discipliné», explique Coulombe.

Francis Poirier abonde dans le même sens que son coéquipier.

«Plus la série va avancer, plus les matchs seront difficiles à gagner, soutient Poirier. Sauf que nous avons un bon groupe de leader dans le vestiaire et chacun des gars sait quoi faire pour aller chercher la victoire.»

«Oui ça va être difficile, mais nous sommes en mission», ajoute Francis Poirier.

Notons que le quatrième duel sera présenté vendredi à Saint-Quentin. Si nécessaire, une cinquième rencontre est prévue pour samedi à Perth-Andover.