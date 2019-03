Alpines: une saison presque parfaite

En trois saisons dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, les Alpines de Tracadie ont fait très peu de faux pas.

Il y a eu bien sûr les trois défaites consécutives pour compléter la saison de 2016-2017, revers qui leur avaient même coûté le championnat du calendrier régulier.

Dans les jours qui ont suivi, ils ont subi l’élimination en six matchs face aux Rameurs de la baie des Chaleurs.

Et puis il y a eu les deux défaites dès l’ouverture de leur demi-finale contre les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne au début du mois.

Sinon, les Alpines sont quasiment invincibles. En 89 rencontres dans la LHSAC, séries éliminatoires incluses, les Alpines l’ont emporté 74 fois et n’ont subi que 15 défaites, dont deux en prolongation ou en fusillade. Ils ont aussi marqué 495 buts et en ont concédé 296.

J’ai demandé à plusieurs membres de l’équipe championne s’ils avaient le sentiment d’avoir connu une saison 2018-2019 quasi parfaite.

Voici ce qu’ils ont répondu:

Joël LeBouthillier

«C’est effectivement pas loin d’une saison parfaite. Cela dit, autant je crois que nous avions l’alignement pour le faire, autant je pense que nous ne méritions pas une saison parfaite. Pendant la saison régulière, il y a eu plusieurs parties où nous n’avons pas offert notre meilleure performance. Il y a eu des matchs que nous ne méritions pas de gagner. Heureusement que nos gardiens étaient là pour nous garder dans le match et nous permettre de l’emporter. En même temps, le message dans le vestiaire a toujours été le même dès le camp d’entraînement. Nous étions les champions en titre et nous voulions le rester. Quand ça allait mal, nous nous remettions dans la tête que personne n’allait venir nous enlever la coupe. Honnêtement, notre défaite en saison régulière (3 à 2 contre Shippagan le 29 décembre) aura été une bonne chose et elle est arrivée au bon moment. C’est le fun de gagner, mais quand tu gagnes tout le temps tu commences à croire que tout est facile. Ce n’est pourtant pas le cas, surtout que tous les clubs (et leurs partisans) voulaient nous voir perdre. Cette défaite nous a donné le coup de pied dans le cul que nous avions besoin pour compléter la saison régulière. Pour ce qui est de nos deux défaites contre Baie-Sainte-Anne, on aura beau donner toutes les excuses du monde, nous les avons mérités. Les Navigateurs s’étaient présentés pour jouer et pour gagner. Ç’a pris tout le monde par surprise et nous, ça nous a démontré que rien n’était facile et qu’il allait falloir se battre pour conserver notre coupe. Je n’étais pas là pour la finale en raison de mon travail, mais j’avais confiance dans mes coéquipiers. Et puis quand tu as un gardien comme Charles Austin, avec toute l’expérience qu’il possède en séries, tu peux y croire. Les Alpines ont encore prouvé en finale qu’ils étaient l’équipe à battre.»

Charles Austin

«Oui c’est une saison qui n’est pas loin d’être parfaite! Les Alpines de Tracadie c’est une grande famille avec le mélange parfait de jeunes et de vétérans. Chaque gars dans l’équipe est prêt à tout donner pour l’autre.»

Maxime Landry

«Nous venons de vivre une saison incroyable et je ne pouvais pas demander mieux pour mon baptême de feu dans le hockey senior. L’équipe a profité de l’effort de tous les gars et ça nous a facilité l’acquisition de la coupe.»

Carl-André Devost

«Malgré une saison de seulement trois défaites, nous avons fait face à de l’adversité, particulièrement lors de nos deux premiers matchs contre les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne en demi-finale. Nous avons travaillé fort cette saison et nous formons une vraie famille. C’est d’ailleurs cet esprit de famille qui nous a permis de gagner les six parties suivantes et du même coup le championnat des séries.»

Marc-André Brideau

«Je crois qu’avec tout le talent et le bon esprit d’équipe que nous avons présenté pendant toute la saison, nous avions la recette gagnante pour remporter le championnat.»

Olivier Breau

«Notre succès se résume en un bon travail d’équipe. Nous avons suivi le plan de match de l’entraîneur (Edgar Mallais) et ça nous a facilité la tâche pour remporter nos parties.»

Jean-Michel Dignard

«Nos trois défaites, surtout les deux contre Baie-Sainte-Anne, sont les meilleures choses qui pouvaient nous arriver cette saison. Nous avons appris de ça et nous sommes devenus encore meilleurs. Un autre aspect important de notre équipe c’est le fait que nous soyons une famille. C’est incroyable le groupe que nous avons depuis deux ans. J’irais même jusqu’à dire que cet esprit de famille a convaincu certains vétérans de prolonger leur carrière. C’est presque impossible de réunir 20 hommes de caractère dans un même vestiaire et de terminer la saison avec une telle chimie. Nous l’avons fait. Les gars s’aiment dans ce vestiaire et chacun est prêt à tout pour aider ses coéquipiers. Nous ne nous côtoyons pas seulement l’hiver, mais à longueur d’année. Tous les gars ont un rôle à jouer et sont respectés pour leur travail. La beauté de notre équipe c’est que nous jouons pour les Alpines de Tracadie et non pas pour nous-mêmes.»

Daniel Basque

«Ç’a été une grosse saison pour nous, mais il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de talent et d’expérience, sans oublier l’engagement de tous les gars envers l’équipe. La chimie dans le vestiaire est probablement la plus belle chose au sein de notre équipe l’équipe. Les joueurs ont du plaisir à jouer et à donner le meilleur d’eux-mêmes. Ça se voit d’ailleurs dans la façon que nous nous présentons sur la glace chaque soir. Nous sommes un groupe très proche, où chaque gars est prêt à se sacrifier pour son voisin. Ça nous rend plus forts quand ça devient difficile. C’est pour cette raison que je ne suis pas surpris de notre succès. Cela dit, je ne crois pas le notre victoire en quatre matchs consécutifs est un bon indicatif de l’allure de la finale. Ce n’était aucunement des matchs faciles.»

Yannick Devost

«Nous avons eu une saison incroyable. Notre fiche de seulement trois défaites démontre bien comment nous étions une équipe soudée, avec des joueurs qui se présentent à tous les matchs. Chaque fois que nous avions besoin d’un gros but, nous avions le sentiment que quelqu’un irait le chercher et c’est ce qui arrivait. Je crois que la meilleure façon de résumer notre saison est qu’elle a été spéciale et que nous avions un groupe de joueurs spéciaux.»

Lucien-Carl Sonier

«Nous avons un club qui, chaque soir ou presque, trouvait une façon de gagner. Si un trio allait moins bien, l’autre faisait le travail et vice versa. En gros, nous avions une réelle profondeur. C’est sans oublier que tous les gars se soutenaient et s’entraidaient.»

Jolain Doiron, entraîneur adjoint

«La dernière saison a été excellente et la chimie entre les gars depuis deux ans en est la principale raison. Ce qui aide c’est qu’il y a un beau mélange entre les vétérans et les jeunes. Les jeunes apprennent des vétérans comment gagner. Ils écoutent et acceptent les commentaires des plus vieux. Après nos deux défaites contre Baie-Sainte-Anne, les joueurs ont réalisé qu’ils devaient élever leur jeu d’un cran et c’est ce qu’ils ont fait. Les vétérans ont fait leur travail et les jeunes ont suivi.»