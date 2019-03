L’Académie sports-arts-études étend ses ailes

L’Académie sports-arts-études de l’Atlantique ne cesse de prendre de l’expansion.

Après le hockey et le golf, le groupe dirigé par Adrien Lemay et Mathieu Martin ajoute un programme de ringuette à son menu. Et ce n’est pas terminé puisque la danse et la gymnastique sont également sur le radar de l’entreprise acadienne.

Stéphane Paquette stephane.paquette@acadienouvelle.com

Le nouveau programme de ringuette suivra sensiblement le même horaire que le hockey. Les jeunes de la sixième à la huitième année seront sur la glace de septembre à juin, et dans le gymnase en mai et juin.

On vise une cinquantaine de jeunes athlètes pour la première année.

Si on ajoute la quarantaine d’élèves qui vont fréquenter les programmes de golf et de hockey, on se retrouve avec une entreprise en plein développement.

«On ne veut pas grandir trop rapidement parce que notre défi reste vraiment le transport. On veut s’assurer que chaque programme qu’on ajoute repose sur des bases solides», explique Adrien Lemay.

«On est super content de la réponse du public. On voit vraiment que c’est un besoin qui devait être comblé. On est juste content d’être la solution pour ça.»

Le groupe prévoit ajouter un programme de danse en septembre, en partenariat avec l’école Chaos, ainsi qu’un programme de gymnastique, de concert avec le club Extenso.

«On voulait donner la chance aux filles de pouvoir pratiquer leur sport favori. Comme nous avons surtout des gars dans nos programmes de hockey et de golf, on voulait aussi essayer de rejoindre les jeunes filles», indique l’ancien gardien de but des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Le groupe d’entraîneurs du programme de ringuette comprend quatre athlètes qui ont représenté le Nouveau-Brunswick lors des derniers Jeux du Canada à Red Deer, soit Jessika Savoie, Megan Williston, Monica Collette et Arianne Hébert.

«On aimerait avoir deux groupes de 20 à 25 jeunes. On peut aller jusqu’à 30 par groupe. On fait deux sessions à Dieppe et deux autres à Memramcook. On fait affaire avec toutes les équipes du District scolaire francophone sud. On offre aussi le transport pour les écoles de Moncton, Dieppe et Memramcook (Antonine-Maillet, Carrefour de l’Acadie, Le Mascaret, Champlain, Le Sommet et Abbey-Landry)», souligne M. Lemay.

L’Académie entend également inciter ses jeunes à s’impliquer dans leur communauté.

C’est dans cette optique qu’une collecte de sang sera tenue, le 4 avril, en partenariat avec l’organisme Hockey Gives Blood, une initiative mise sur pied à la suite de la tragédie qui a frappé les Broncos de Humboldt, en Saskatchewan.

Une initiative très spéciale pour Adrien Lemay.

«J’ai joué dans cette ligue-là et j’ai affronté les gars de Humboldt plusieurs fois. C’est donc quelque chose de très important pour moi. Ça me tenait vraiment à coeur de faire une différence. Ils ont pu sauver des jeunes justement parce que des gens ont donné du sang», explique-t-il.

«Les jeunes de notre programme de hockey ont pour mission de trouver un adulte prêt à faire un don de sang cette journée-là. Je veux que chaque discipline s’implique dans une activité de bénévolat.»

L’Académie ne veut pas que former de bons athlètes ou de bons élèves, mais aussi de bons citoyens.